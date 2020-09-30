4-й тур
Сельта
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Барселона
01.10.2020 22:30

Сельта – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Ла Лиги

  • 30.09.2020 16:51
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Сельта – Барселона. Текстовая трансляция матча

В четверг, 1 октября, состоится встреча 4-го тура чемпионата Испании, в которой «Сельта» принимает «Барселону». Поединок пройдет в Виго на поле стадиона «Балаидос», начало в 22:30 по киевскому времени.
 
«Барселона» проиграла только один из последних девяти очных матчей «Сельте». Но любой выезд в Виго для каталонцев является проблемным. Они не выигрывают тут вот уже шесть матчей подряд! Последний раз «Барса» гостила в Виго не так давно – в конце июня. И несмотря на дубль Луиса Суареса, добилась всего лишь ничьей – 2:2. Так что болельщиков ожидает напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Сельта» – «Барселона».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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