Вчера «Барселона» в четвертом туре Ла Лиги на выезде разгромила «Сельту» со счетом 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Сельта - Барселона
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
|51'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лукас Оласа (Сельта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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