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01.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта – Барселона – 0:3. Видео голов и обзор матча

«Барселона» на выезде обыграла «Сельту»

  • 02.10.2020 15:14
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Сельта – Барселона – 0:3. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/FCBarcelona

Вчера «Барселона» в четвертом туре Ла Лиги на выезде разгромила «Сельту» со счетом 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Лучшие моменты матча Сельта - Барселона
90' ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
51' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лукас Оласа (Сельта).
11' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 15:19
    0
    Хоч і Сельта вчора мало бігала з пресингом (видать, фізуха на цьому етапі нікудишня), але з такою Барсою не забалуєш... Хоч би нічиєчку динамівцям десь зачепити би - було би щастя...
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    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 15:19
    0
    Хоч і Сельта вчора мало бігала з пресингом (видать, фізуха на цьому етапі нікудишня), але з такою Барсою не забалуєш... Хоч би нічиєчку динамівцям десь зачепити би - було би щастя...
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