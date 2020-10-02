Барселона наконец-то выиграла на поле Сельты

Пять лет и почти пять месяцев – с 5 апреля 2015-го – «Барселона» не могла победить на поле «Сельты». А Лео Месси не забивал в Виго семь лет! Но теперь одна из этих серий прервалась

Первый тайм, прошедший под плотным дождем, особой зрелищностью не отличался. Команды нанесли по два удара, в т.ч. по одному точному. Но если Фати, получивший пас от Коутиньо, пробил под ближнюю штангу, то с ударом Фонтана уверенно справился вратарь. 1:0, «Барселона» владела преимуществом, но осталась в меньшинстве. Что удивительно, в пассиве гостей было только 4 фола! Но два из них совершил Клеман Лангле, и оба, по мнению арбитра, тянули на предупреждение. Так что на 42-й минуте каталонцы остались в меньшинстве.

Однако спасти игру «Сельте» не удалось. Второй тайм начался с еще одного быстрого гола гостей: Месси справа ворвался в штрафную, прострелил – и мяч рикошетом от ноги Лукаса Оласа влетел в ближний угол ворот, дезориентировав голкипера. 0:2, и шансов у хозяев не было. Да, они превзошли «Барселону» по владению мячом после перерыва (54:46%), но, как и в первом тайме, сумели нанести только один удар в створ. Каталонцы уверенно отбивались, а в компенсированное время организовали контратаку. И снова гол сделал Месси. Теперь он ворвался в штрафную слева, пробил низом – вратарь ногой отбил мяч. Тем не менее, на подборе первым оказался Серхио Бускетс, расстрелявший ворота – 3:0.

«Сельта» с пятью очками после 4-х игр осталась на 11-й строчке турнирной таблицы. 4 октября команда едет в гости к «Осасуне». «Барса» набрала 6 баллов после двух матчей и поднялась на 5-е место. В воскресенье каталонцы принимают «Севилью».



Испанская Ла Лига. 4-й тур.



«Сельта» – «Барселона» – 0:3



Ансу Фати (11), Лукас Оласа (51, автогол), Серхи Роберто (90+5).



Клеман Лангле (42, 2 ЖК).



Джозеф Айду (39), Нестор Араухо (48), Ренато Тапиа (69), Джейсон Мурильо (75), Фран Бельтран (90+3) - Клеман Лангле (24), Жерар Пике (43), Жорди Альба (84), Серхио Бускетс (87).

«Сельта»: Иван Вильяр - Хосе Фонтан (Нестор Араухо, 32), Джейсон Мурильо, Джозеф Айду (Мигель Баэса, 46), Лукас Оласа, Уго Мальо - Денис Суарес, Ренато Тапиа (Фран Бельтран, 75), Габриэль Вейга (Нолито, 60), Эмре Мор (Санти Мина, 61) - Яго Аспас.



«Барселона»: Нето - Жерар Пике, Серхи Роберто, Жорди Альба, Клеман Лангле - Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Педро Лопес, 72) - Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 72), Антуан Гризманн (Рональд Араухо, 45+1), Лионель Месси.



Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания).

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА