Испанская Ла Лига. 4-й тур.



«Сельта» – «Барселона» – 0:3



Ансу Фати (11), Лукас Оласа (51, автогол), Серхи Роберто (90+5).



Клеман Лангле (42, 2 ЖК).



Джозеф Айду (39), Нестор Араухо (48), Ренато Тапиа (69), Джейсон Мурильо (75), Фран Бельтран (90+3) - Клеман Лангле (24), Жерар Пике (43), Жорди Альба (84), Серхио Бускетс (87).

«Сельта»: Иван Вильяр - Хосе Фонтан (Нестор Араухо, 32), Джейсон Мурильо, Джозеф Айду (Мигель Баэса, 46), Лукас Оласа, Уго Мальо - Денис Суарес, Ренато Тапиа (Фран Бельтран, 75), Габриэль Вейга (Нолито, 60), Эмре Мор (Санти Мина, 61) - Яго Аспас.

Запасные: Яго Родригес, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Мигель Баэса, Фран Бельтран, Рауль Хункал, Брайс Мендес, Альваро Вадильо, Нолито, Санти Мина, Мигель Родригес, Серхио Каррейра.

«Барселона»: Нето - Жерар Пике, Серхи Роберто, Жорди Альба, Клеман Лангле - Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Педро Лопес, 72) - Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 72), Антуан Гризманн (Рональд Араухо, 45+1), Лионель Месси.

Запасные: Игнасио Пенья, Арнау Тенас, Рональд Араухо, Сантьяго Рамос Минго, Карлес Аленья, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт, Конрад де ла Фуэнте, Усман Дембеле, Педро Лопес, Франсиску Тринкан.

Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания).

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания).



90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. ГОООООООЛ! Месси ворвался в штрафную, пробил низом - вратарь ногой отбил мяч. Но точно на Серхи Роберто, который расстрелял ворота!



90+3 мин. Бельтран наказан за срыв атаки - схватил за руку убегавшего де Йонга на половине поля гостей.



90+1 мин. Рефери компенсировал пять минут.



90 мин. Хозяева решили устроить финальный штурм, Барса уверенно обороняется.



88 мин. Угловой Сельты слева, Араухо головой подрезал мяч - над дальней девяткой.



87 мин. Бускетс в середине поля сзади ударил по ногам Аспаса.



84 мин. Оххххх... Быстрая атака Барсы завршилась пасом Месси на Альбу, того опередил вратарь - и игрок Барселоны по инерции въехал в Вильяра. На поле выбежали медики, но все обошлось.



83 мин. Нолито подавал со штрафного слева - вратарь выбил мяч кулаками.



82 мин. Серхи Роберто сфолил неподалеку от своей штрафной.



79 мин. Месси подал угловой справа - за ворота. В ответной атаке Нолито пробил из полукружия штрафной - неточно.



75 мин. Мурильо в середине поля врезал по ногам Месси.



75 мин. Тапиа ушел с поля, его сменил Бельтран.



74 мин. Угловой Сельты слева - без удара.



73 мин. Моментище! Прострел Нолито слева - вратарь отбил перед собой. Баэса в касание добивал - мяч попал в ногу Серхи Роберто и угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ!



72 мин. Педро Лопес сменил Коутиньо, а Тринкан - Фати.



71 мин. Угловой гостей слева - защитник выбил мяч головой.



70 мин. Месси со штрафного пробил в стенку.



69 мин. Тапиа принял на бедро соперника неподалеку от своей штрафной.



67 мин. Снова Оласа навесил слева - вратарь уверенно поймал мяч.



66 мин. Оласа подавал слева - кипер выбил мяч кулаками.



62 мин. Три угловых подряд подали гости, т последний завершился тем, что Пике врезался в штангу! Ему оказывают помощь.



61 мин. Мина меняет Мора.



60 мин. Нолито вышел, Вейга отправился отдыхать.



59 мин. Эххххх! Коутиньо пробил низом в дальний угол - ШТАНГА спасает хозяев! Месси добил, но из офсайда.



56 мин. Фати подал угловой слева - без удара.



55 мин. Теперь Месси бил с угла вратарской - рикошет, и мяч попал в сетку с внешней стороны.



53 мин. Оласа пробил с линии штрафной - в защитника.



51 мин. ГОООООООЛ! Что творит Месси! Пошел в обводку в штрафной, прострелил - и мяч от ноги Оласы влетел в ближний угол ворот!

Goooool de Messi!!!!! 0-2 con 1 jugador menos#CeltaBarca pic.twitter.com/dbuBQqBbQb — El Utillero Criticón 🏆⚽📢 (@ElUtilleroDice) October 1, 2020



48 мин. Нестор Араухо получил горчичник за фол в середине поля.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Баэса продолжит игру вместо Айду.



45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. Айду захромал, ему оказывают помощь.



45+1 мин. Еще один Араухо появился на поле - Рональд сменил Гризманна.



45 мин. Рефери компенсировал три минуты.



43 мин. А Пике за разговоры получил горчичник.



42 мин. Вот это да! Лангле на фланге отмахнулся от Суареса и попал ему локтем в лицо! Вторая желтая стала красной!







40 мин. Месси попытался запустить "парашют" за шиворот голкиперу - мяч прошел в сантиметрах наж перекладиной!



39 мин. Айду на фланге рукой схватил убегавшего Фати.



38 мин. Опасно! Фати выводил Месси один на один, но Лионель не дотянулся до мяча!



35 мин. Денис Суарес оказался в офсайде.



32 мин. Вместо Фонтана на поле появился Араухо.



31 мин. Аспас подавал справа - голкипер поймал мяч.



30 мин. Похоже, в Сельте готовится первая замена - тренер видит, что команде нечего противопоставить сопернику.



27 мин. Хозяева разыграли угловой справа.



25 мин. Аспас мощно пробил со штрафного - и попал в голову Бускетсу, так что мяч отскочил в аут, а игрок упал на газон! Но тут же поднялся - всё в порядке с игроком.



24 мин. Лангле сбил Вейгу на подступах к штрафной.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 33:67% в пользу Барселоны. По фолам равенство - 2:2.



20 мин. Снова Барса с мячом, перепасовываются футболисты в середине поля.



17 мин. Фонтан пробил с ходу в ближний угол - кипер накрыл мяч.



15 мин. Габриэль Вейга прострелил справа - вратарь отбил перед собой, защитник подстраховал.



14 мин. Гости продолжают владеть мячом. У Сельты мало что получается.



11 мин. ГОООООООЛ! Затяжная атака Барсы завершилась тем, что Коутиньо отдал пас в штрафную. Фати принял мяч и вторым касанием пробил в ближний угол!

Ansu Fati est exceptionnel, belle finition de l’extérieur du pied. #CeltaBarca pic.twitter.com/Rk7O9Yqh2M — MinutesFoot (@MinutesFoot) October 1, 2020



8 мин. Ухххх! Гризман с лёта добивал отскок - пробил с линии штрафной сильно и красиво, но выше ворот.



4 мин. Гости чаще владеют мячом, но до ударов пока дело не доходит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ под проливным дождем. Хозяева - в голубых футболках и белых трусах, гости - в черном.



В четверг, 1 октября, состоится встреча 4-го тура чемпионата Испании, в которой «Сельта» принимает «Барселону». Поединок пройдет в Виго на поле стадиона «Балаидос», начало в 22:30 по киевскому времени.



«Барселона» проиграла только один из последних девяти очных матчей «Сельте». Но любой выезд в Виго для каталонцев является проблемным. Они не выигрывают тут вот уже шесть матчей подряд! Последний раз «Барса» гостила в Виго не так давно – в конце июня. И несмотря на дубль Луиса Суареса, добилась всего лишь ничьей – 2:2. Так что болельщиков ожидает напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Сельта» – «Барселона».