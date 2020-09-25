Оценки матча Риека – Колос. У Селезнева 5 баллов

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Риека» – «Колос» (2:0).

Лучшим игроком матча стал форвард хозяев Марко Андрияшевич (оценка 7.0). У «Колоса» высший балл (6.5) получили три игрока - Антюх, Богданов, Гавриш.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Риека» – «Колос» – 2:0:

Оценки «Риеки»: Сандро Куленович - 6,5; Жоау Эсковал - 6,5; Момчило Распопович - 5,5; Иван Лепиница - 6,0.

Оценки «Колоса»: Евгений Селезнёв - 5,0; Денис Костышин - 5,5; Евгений Морозко - 5,0; Павел Ореховский - б/о.