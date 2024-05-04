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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 23:59 | Обновлено 05 мая 2024, 00:12
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0

Черногорский легионер Вереса вернулся в строй

Марко Мрвальевич тренировался в основной группе «Вереса»

04 мая 2024, 23:59 | Обновлено 05 мая 2024, 00:12
71
0
Черногорский легионер Вереса вернулся в строй
ФК Верес. Марко Мрвальевич

Как стало известно Sport.ua, нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвальевич после продолжительного перерыва, вызванного повреждением задней поверхности бедра, сегодня, 5 мая, уже тренировался в общей группе команды.

Скорее всего, черногорец будет включен в заявку «Вереса» на календарный поединок 27-го тура УПЛ с «Минаем», который состоится 6 мая.

Похожее повреждение и у Дениса Янакова, но он пока занимается по индивидуальной программе.

По имеющейся информации, под вопросом участие в матче с закарпатцами Евгения Морозко. Он сосредоточился на беговой работе, однако есть надежда, что успеет восстановиться.

В активе у «Вереса» – 20 очков, и ровенская команда занимает 15-е место в чемпионате Украины.

Ранее экс-тренер Сергей Лавриненко раскрыл детали своего увольнения из «Вереса» и обвинил руководителей ровенского клуба во лжи.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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