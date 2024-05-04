Черногорский легионер Вереса вернулся в строй

Как стало известно Sport.ua, нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвальевич после продолжительного перерыва, вызванного повреждением задней поверхности бедра, сегодня, 5 мая, уже тренировался в общей группе команды.

Скорее всего, черногорец будет включен в заявку «Вереса» на календарный поединок 27-го тура УПЛ с «Минаем», который состоится 6 мая.

Похожее повреждение и у Дениса Янакова, но он пока занимается по индивидуальной программе.

По имеющейся информации, под вопросом участие в матче с закарпатцами Евгения Морозко. Он сосредоточился на беговой работе, однако есть надежда, что успеет восстановиться.

В активе у «Вереса» – 20 очков, и ровенская команда занимает 15-е место в чемпионате Украины.

Ранее экс-тренер Сергей Лавриненко раскрыл детали своего увольнения из «Вереса» и обвинил руководителей ровенского клуба во лжи.