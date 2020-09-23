Рух - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В новости будут появляться видео голов и обзор перенесенного матча 2-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером».
«Рух»: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глига, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мисик, Мартинюк, Копина
«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Тете попал в штангу
Мысык не использовал выход один на один
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Источник — Sport.ua
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