Гент
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Динамо Киев
23.09.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Гент – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов

  • 22.09.2020 20:52
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Гент – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 23-го сентября, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Гент» будет принимать киевское «Динамо». Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геланко Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевский клуб ведет борьбу за попадание в групповой турнир главного клубного евротурнира, и на пути к цели у команды Мирчи Луческу находится бельгийский барьер. В 2010 году «Гент» и «Динамо» встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников (3:0 и 3:1). Интересно, что Денис Бойко является единственным игроком в составах обеих команд, который принимал участие в тех поединках. Перед противостоянием в Генте киевляне одержали непростую победу над ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «буйволы» в своем национальном первенстве одержали минимальную победу над «Мускроном».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Гент и Динамо, который пройдет 23 сентября в Бельгии.
    • 5.65% (10)
      1. Крупная победа Гента
    • 11.3% (20)
      2. Минимальная победа Гента
    • 32.2% (57)
      3. Ничья
    • 40.11% (71)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 10.73% (19)
      5. Крупная победа Динамо
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