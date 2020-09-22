В среду, 23-го сентября, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Гент» будет принимать киевское «Динамо». Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геланко Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевский клуб ведет борьбу за попадание в групповой турнир главного клубного евротурнира, и на пути к цели у команды Мирчи Луческу находится бельгийский барьер. В 2010 году «Гент» и «Динамо» встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников (3:0 и 3:1). Интересно, что Денис Бойко является единственным игроком в составах обеих команд, который принимал участие в тех поединках. Перед противостоянием в Генте киевляне одержали непростую победу над ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «буйволы» в своем национальном первенстве одержали минимальную победу над «Мускроном».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Динамо».