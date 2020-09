Английская Премьер-лига. 2-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» - 0:0

«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс – Жоржиньо, Канте – Маунт, Ковачич – Вернер, Хаверц.

Запасные: Кабальеро, Томори, Аспиликуэта, Баркли, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Цимикас, Тиаго, Милнер, Джонс, Минамино, Ориги.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне(Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Еще пару месяцев назад коллективы Юргена Клоппа и Фрэнка Лэмпарда могли устроить головокружительную перестрелку на «Энфилде» (5:3) в конце успешного для «красных» сезона, а уже сейчас начинают новый путь по внутреннему первенству. Для «Челси» стартовый матч против «Брайтона» (3:1) не был проблемным, даже в условиях дебюта половины громких трансферов. А вот встреча «Ливерпуля» и «Лидса» стала голевым украшением первого тура (4:3), обнажив проблемы действующего чемпиона. Большая игра предстоит в рамках 187-й части дуэли, которая распространилась практически на все из достижимых для английских команд клубных состязаний.

