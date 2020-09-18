В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

В своем дебютном поединке в «элитном» дивизионе коллектив Василия Кобина шокировал «Александрию» (1:0). Теперь же, для «Миная» предстоит визит в столицу Украины на противостояние с донецким «Олимпиком», который в прошлом туре нанес выездное поражение днепровскому «Днепру» (3:1), чем сгладил неудачу стартового игрового дня с киевским «Динамо» (1:4). Закарпатский и донецкий коллективы оказались вместе в середине турнирной таблицы, однако уже в очной дуэли имеют шансы образовать дистанцию между собой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Минай».