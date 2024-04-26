Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль может нанести урон Арсеналу подписанием нового тренера
Англия
26 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:23
849
0

Ливерпуль может нанести урон Арсеналу подписанием нового тренера

Мерсисайдцы договариваются относительно Арне Слота

26 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:23
849
0
Ливерпуль может нанести урон Арсеналу подписанием нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Стейвенберг

Английский «Ливерпуль» близок к договоренности с нидерландским «Фейеноордом» относительно перехода главного тренера Арне Слота.

Он должен стать заменой немцу Юргену Клоппу, который покинет тренерский пост в «Ливерпуле» по завершению нынешнего сезона.

Если переход Арне из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» состоится, то это может нанести кадровый удар по тренерскому штабу лондонского «Арсенала». Дело в том, что «Фейеноорд» рассматривает взамен Арне кандидатуру Альберта Стейвенберга – помощника Микеля Артеты во главе «канониров».

Напомним, ранее вероятный преемник Клоппа публично заявил, что хочет возглавить «Ливерпуль».

По теме:
ПОСТЕКОГЛУ: «Не хотим пустить Арсенал к чемпионскому титулу»
Артета оценил мнение суперкомпьютера о шансах Арсенала на титул АПЛ
Легенда Ливерпуля высказался о желаемом тренере для мерсисайдцев
Арне Слот Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Футбол | 25 апреля 2024, 18:50 0
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины

Место в воротах Лунина может занять Куртуа

Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 26 апреля 2024, 07:31 0
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире

Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Футбол | 26.04.2024, 14:03
Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Футбол | 25.04.2024, 20:28
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Футбол | 26.04.2024, 11:35
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
26.04.2024, 12:51 5
Хоккей
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
24.04.2024, 16:48 6
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем