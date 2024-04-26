Ливерпуль может нанести урон Арсеналу подписанием нового тренера
Мерсисайдцы договариваются относительно Арне Слота
Английский «Ливерпуль» близок к договоренности с нидерландским «Фейеноордом» относительно перехода главного тренера Арне Слота.
Он должен стать заменой немцу Юргену Клоппу, который покинет тренерский пост в «Ливерпуле» по завершению нынешнего сезона.
Если переход Арне из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» состоится, то это может нанести кадровый удар по тренерскому штабу лондонского «Арсенала». Дело в том, что «Фейеноорд» рассматривает взамен Арне кандидатуру Альберта Стейвенберга – помощника Микеля Артеты во главе «канониров».
Напомним, ранее вероятный преемник Клоппа публично заявил, что хочет возглавить «Ливерпуль».
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