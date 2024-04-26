Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Реалом Сосьедад
Поединок состоится 26 апреля в 22:00 по Киеву
26 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.
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Поединок пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. С первых минут выйдет испанец Кепа Аррисабалага.
Андрей впервые с января не попал в старт «сливочных». Андрей провел 16 поединков подряд в воротах «Реала».
Стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2024
🆚 @RealSociedad@UnicajaBanco | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/2AZmzNsvTh
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