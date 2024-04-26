Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Реалом Сосьедад

26 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. С первых минут выйдет испанец Кепа Аррисабалага.

Андрей впервые с января не попал в старт «сливочных». Андрей провел 16 поединков подряд в воротах «Реала».

Стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад: