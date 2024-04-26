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Испания
26 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:24
1930
1

Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Реалом Сосьедад

Поединок состоится 26 апреля в 22:00 по Киеву

26 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:24
1930
1
Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

26 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. С первых минут выйдет испанец Кепа Аррисабалага.

Андрей впервые с января не попал в старт «сливочных». Андрей провел 16 поединков подряд в воротах «Реала».

Стартовый состав Реала на матч с Реалом Сосьедад:

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага стартовые составы Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Octopus
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