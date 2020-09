КИРЬОС: «Представьте, на сколько лет бы меня дисквалифицировали за такое»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который известен своим непростым характером и дерзкими выходками во время матчей, прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Представьте меня в этом инциденте на месте Джокера. «За непреднамеренное попадание мячом» в горло болбою, на сколько лет меня бы дисквалифицировали?», – написал Кирьос, добавив опрос с вариантами ответа 5, 10 и 20 лет.

Проголосовало уже почти 190 тысяч человек, лидирует последний вариант.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?