КИРЬОС: «Представьте, на сколько лет бы меня дисквалифицировали за такое»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который известен своим непростым характером и дерзкими выходками во время матчей, прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«Представьте меня в этом инциденте на месте Джокера. «За непреднамеренное попадание мячом» в горло болбою, на сколько лет меня бы дисквалифицировали?», – написал Кирьос, добавив опрос с вариантами ответа 5, 10 и 20 лет.
Проголосовало уже почти 190 тысяч человек, лидирует последний вариант.
Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020
Напомним, в прошлом году на турнире в Риме Кирьос также дисквалифицирован за неспортивное поведение, но это была его инициатива.
Источник — Twitter
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