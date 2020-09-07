КИРЬОС: «Представьте, на сколько лет бы меня дисквалифицировали за такое»

Австралийский теннисист – о скандале с Новаком Джоковичем

  • 07.09.2020 16:59
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КИРЬОС: «Представьте, на сколько лет бы меня дисквалифицировали за такое»
© ATP. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который известен своим непростым характером и дерзкими выходками во время матчей, прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии по теннису

«Представьте меня в этом инциденте на месте Джокера. «За непреднамеренное попадание мячом» в горло болбою, на сколько лет меня бы дисквалифицировали?», – написал Кирьос, добавив опрос с вариантами ответа 5, 10 и 20 лет.

Проголосовало уже почти 190 тысяч человек, лидирует последний вариант. 

Напомним, в прошлом году на турнире в Риме Кирьос также дисквалифицирован за неспортивное поведение, но это была его инициатива.

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Источник — Twitter

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