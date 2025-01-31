Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
Украинский голкипер дебютировал в составе «Аль-Шабаб»
31 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграли «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.
В этом поединке за «Аль-Шабаб» дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан, который сумел отбить четыре удара из семи. Статистический портал Sofascore оценил игру вратаря 7,0.
Лучшим игроком поединка стал полузащитник хозяев Джорджиньо Вейналдум, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Он получил 8,1 балла.
После этой победы «Аль-Иттифак» набрал 22 балла и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В активе «Аль-Шабаб» 29 очков – клуб разместился на шестой позиции.
ФОТО. Оценки игроков в матче «Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский «Вулверхэмптон» ведет переговоры с украинским клубом
Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ
Не обращайте внимания