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Саудовская Аравия
31 января 2025, 22:11 | Обновлено 31 января 2025, 22:30
1117
9

Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды

Украинский голкипер дебютировал в составе «Аль-Шабаб»

31 января 2025, 22:11 | Обновлено 31 января 2025, 22:30
1117
9
Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
Аль-Шабаб. Георгий Бущан

31 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграли «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

В этом поединке за «Аль-Шабаб» дебютировал украинский голкипер Георгий Бущан, который сумел отбить четыре удара из семи. Статистический портал Sofascore оценил игру вратаря 7,0.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник хозяев Джорджиньо Вейналдум, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Он получил 8,1 балла.

После этой победы «Аль-Иттифак» набрал 22 балла и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В активе «Аль-Шабаб» 29 очков – клуб разместился на шестой позиции.

ФОТО. Оценки игроков в матче «Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Шабаб Георгий Бущан дебют SofaScore Джорджиньо Вейналдум
Микола Титюк Источник: SofaScore
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Дед снизу снова таблетки забл выпить 
Не обращайте внимания 
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0
vitaha33
Забули написати слово найгірша, 4 найгірша оцінка... Хоч перечитуйте що пишите
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-1
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contr
Буде так далі дирявити , то  араби  гратись не будуть ! Здадуть в тцк і в окоп ☝️
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-2
Виктор Алтухов
Наконец проявится настоящая цена Бущана. В Украине он был силен ростом, опытом и пропиской в Динамо. Думаю, там это не поможет. Кстати, и в Украине была четверка - его условное место после Ризныка, Лунина и Трубина. Хотя, думаю, есть еще ряд киперов посильнее, просто они играют во второстепенных клубах.
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-3
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apepa
Ха-ха-ха. Вратарь дырка подтвердил свою репутацию!
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-4
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