Кирьос обиделся на судью и отказался продолжать матч с Руудом

Один из самых эпатажных теннисистов современности Ник Кирьос совершил очередной нелепый поступок.

В матче второго круга грунтового Мастерса в Риме 24-летний австралиец остался недоволен решением судьи, который предупредил Ника. Перед этим Кирьос пытался доказать, что во время подачи кто-то из зрителей двигался и помешал ему.

В итоге, австралиец сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился. Судья засчитал победу его сопернику – Касперу Рууду из Норвегии. На момент остановки Рууд лидировал 2:1 в третьей партии.

Отметим, что дисквалификация Кирьоса стала юбилейной 50-й в истории Открытой эры.