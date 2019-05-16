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Кирьос обиделся на судью и отказался продолжать матч с Руудом

Австралиец со злости бросил стул на корт, собрал сумку и ушел

  • 16.05.2019 17:14
  • 1052 просмотра
  • 4 комментария
Кирьос обиделся на судью и отказался продолжать матч с Руудом
© АТР. Ник Кирьос
Один из самых эпатажных теннисистов современности Ник Кирьос совершил очередной нелепый поступок.
 
В матче второго круга грунтового Мастерса в Риме 24-летний австралиец остался недоволен решением судьи, который предупредил Ника. Перед этим Кирьос пытался доказать, что во время подачи кто-то из зрителей двигался и помешал ему.
 
В итоге, австралиец сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился. Судья засчитал победу его сопернику – Касперу Рууду из Норвегии. На момент остановки Рууд лидировал 2:1 в третьей партии.
 
Отметим, что дисквалификация Кирьоса стала юбилейной 50-й в истории Открытой эры. 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 18:15
    +1
    Senator, 16.05.2019 17:25
    Дол...ёб. Я на него 200 евро поставил после первого сета. А он так подставил...
    Нашел на кого поставить
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 16.05.2019 17:39
    -1
    Истеричка😂
    Ссылка
    Senator
    Senator, 16.05.2019 17:25
    -2
    Дол...ёб. Я на него 200 евро поставил после первого сета. А он так подставил...
    Ссылка
    Altobelli
      Altobelli, 16.05.2019 17:23
    -1
    Почему ему всё прощают!!!???Это неуважение к зрителям!Нужно не приглашать его на турниры да и всё!Ему нужен психиатр и сдать анализы!!!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 18:15
    +1
    Senator, 16.05.2019 17:25
    Дол...ёб. Я на него 200 евро поставил после первого сета. А он так подставил...
    Нашел на кого поставить
    Ссылка
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