Кирьос обиделся на судью и отказался продолжать матч с Руудом

Один из самых эпатажных теннисистов современности Ник Кирьос совершил очередной нелепый поступок.
В матче второго круга грунтового Мастерса в Риме 24-летний австралиец остался недоволен решением судьи, который предупредил Ника. Перед этим Кирьос пытался доказать, что во время подачи кто-то из зрителей двигался и помешал ему.
В итоге, австралиец сломал ракетку, выбросил на корт стул, собрал сумку и удалился. Судья засчитал победу его сопернику – Касперу Рууду из Норвегии. На момент остановки Рууд лидировал 2:1 в третьей партии.
Отметим, что дисквалификация Кирьоса стала юбилейной 50-й в истории Открытой эры.
unbelievable #Ibi19 pic.twitter.com/8YMtEpK3YA— andre (@andreopines) 16 травня 2019 р.
Источник — Sport.ua
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