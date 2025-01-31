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  4. Даяна Ястремская – Мария Саккари. Повесила баранку. Видеообзор матча
WTA
31 января 2025, 16:27 |
729
0

Даяна Ястремская – Мария Саккари. Повесила баранку. Видеообзор матча

Смотрите видеобзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце

31 января 2025, 16:27 |
729
0
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Повесила баранку. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Марию Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

Следующей соперницей Ястремской будет победительница противостояния Клара Таусон – Анна Блинкова.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Мария Саккари

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Даяна Ястремская Мария Саккари теннисные видеообзоры видео WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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