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WTA
31 января 2025, 16:51 |
851
1

Сама создаю себе проблемы. Ястремская прокомментировала победу над Саккари

Украинская теннисистка прошла Марию в четвертьфинале турнира в Линце

31 января 2025, 16:51 |
851
1
Сама создаю себе проблемы. Ястремская прокомментировала победу над Саккари
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Марией Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце:

– Безупречное выступление против Марии, это ваша первая победа над ней. Наверное, чувствуете себя хорошо?

– Да, сегодня я могу сказать, что чувствую себя очень хорошо, даже на корте я чувствовала себя хорошо. Первый сет был очень напряженным, я просто пыталась подталкивать себя и играть без страха. Это мне очень помогло, так что во втором сете я стала более расслабленной и просто пыталась играть в свою игру.

Мне нравится играть против Марии, она действительно хороший игрок. Сейчас 1:1 в наших личных встречах, так что надеюсь, что мы скоро снова сыграем, и это будет еще один интересный матч.

– Вы сказали, что второй сет был феноменальным. Я знаю, что вы очень критично относитесь к своему теннису, но как вы считаете, на каком уровне находится ваш теннис? Довольны ли вы тем, как бьете по мячу сейчас?

– Не совсем (смеется). То есть я чувствую себя хорошо на корте, но я знаю, что могу делать все гораздо лучше, и я просто всегда создаю себе проблемы сама, так что...

Я всегда стараюсь играть в свою лучшую игру, так что я сконцентрирована на следующем матче.

– Выглядело все очень здорово, что для вас значит снова выйти в полуфинал? Вы впервые после Australian Open вышли в эту стадию.

– Да, это было так давно. Это правда. Я даже не помню, что и как я играла в прошлом году. Единственное, что я помню, – это полуфинал в Австралии, и все. Но я очень счастлива быть в полуфинале, особенно в Линце. Я люблю этот турнир и просто благодарю вас за поддержку, мне приятно играть здесь.

В 1/4 финала австрийского пятисотника Даяна одолела Саккари со счетом 7:5, 6:0. Следующей соперницей украинки будет победительница противостояния Клара Таусон – Анна Блинкова.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Мария Саккари

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Даяна Ястремская Мария Саккари WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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З перемогою тебе, Дая!
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