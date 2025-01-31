Сколько раз за карьеру Ястремская выигрывала сет со счетом 6:0?

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Марию Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

Ястремская в 22-й раз за карьеру выиграла сет, не отдав ни одного гейма. Прошлую баранку Даяна повесила Данке Ковинич во 2-м круге Australian Open (6:0, 6:1).

Следующей соперницей Ястремской будет победительница противостояния Клара Таусон – Анна Блинкова.

Матчи, в которых Ястремская выигрывала сет со счетом 6:0 (до поединка с Саккари)