Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Владислав и Владимир стали учасниками розыгрыша
Футболисты киевского «Динамо» Владимир Бражко и Владислав Ванат стали учасниками пранка – реакцию игроков удалось снять на телефон.
В социальных сетях набирают популярность видео, где барберы во время процедур использую накидку футбольного клуба, который клиенты ненавидят или считают принципиальным соперником.
Бражко и Ванат на некоторое время «стали» игроками донецкого «Шахтера». Реакция ребят не заставила себя ждать – как только они увидели цвета принципиального соперника, рассмеялись и сразу отбросили накидку.
ВИДЕО. Пранк над футболистами «Динамо» Бражко и Ванатом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клаудио Раньери дал несколько комментариев после победной игры в Лиге Европы
Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы