Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба

Футболисты киевского «Динамо» Владимир Бражко и Владислав Ванат стали учасниками пранка – реакцию игроков удалось снять на телефон.

В социальных сетях набирают популярность видео, где барберы во время процедур использую накидку футбольного клуба, который клиенты ненавидят или считают принципиальным соперником.

Бражко и Ванат на некоторое время «стали» игроками донецкого «Шахтера». Реакция ребят не заставила себя ждать – как только они увидели цвета принципиального соперника, рассмеялись и сразу отбросили накидку.

ВИДЕО. Пранк над футболистами «Динамо» Бражко и Ванатом