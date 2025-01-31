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  4. Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 22:31 |
249
0

Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба

Владислав и Владимир стали учасниками розыгрыша

31 января 2025, 22:31 |
249
0
Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Футболисты киевского «Динамо» Владимир Бражко и Владислав Ванат стали учасниками пранка – реакцию игроков удалось снять на телефон.

В социальных сетях набирают популярность видео, где барберы во время процедур использую накидку футбольного клуба, который клиенты ненавидят или считают принципиальным соперником.

Бражко и Ванат на некоторое время «стали» игроками донецкого «Шахтера». Реакция ребят не заставила себя ждать – как только они увидели цвета принципиального соперника, рассмеялись и сразу отбросили накидку.

ВИДЕО. Пранк над футболистами «Динамо» Бражко и Ванатом

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Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Владислав Ванат Владимир Бражко пранк видео
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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