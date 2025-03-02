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Италия
02 марта 2025, 20:41 | Обновлено 02 марта 2025, 21:03
4851
1

ВИДЕО. Шикарное возвращение! Довбик забил в ворота Комо

Украинский нападающий вывел свою команду вперед

02 марта 2025, 20:41 | Обновлено 02 марта 2025, 21:03
4851
1
ВИДЕО. Шикарное возвращение! Довбик забил в ворота Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте матча украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Шикарное возвращение! Довбик забил в ворота Комо

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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MADRIDISTA
Дуже тішить що хлопці набирають, спочатку Яремчук, тепер Довбик так тримати хлопці)
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