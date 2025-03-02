В воскресенье, 2 марта, проходит матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

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На 76-й минуте матча украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Шикарное возвращение! Довбик забил в ворота Комо