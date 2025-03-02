Италия02 марта 2025, 20:41 | Обновлено 02 марта 2025, 21:03
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ВИДЕО. Шикарное возвращение! Довбик забил в ворота Комо
Украинский нападающий вывел свою команду вперед
02 марта 2025, 20:41 | Обновлено 02 марта 2025, 21:03
4851
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В воскресенье, 2 марта, проходит матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
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На 76-й минуте матча украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед. Счет на табло – 2:1.
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Дуже тішить що хлопці набирають, спочатку Яремчук, тепер Довбик так тримати хлопці)
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