Анчелотти назвал причину, почему Реал сенсационно проиграл в Ла Лиге 

В субботу, 1 марта, прошел матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Бетис» и мадридский «Реал».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Хозяева сенсационно победили со счетом 2:1.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об этом поединке.

«Мы хорошо начали, но потом не смогли удержать уровень, самоотдачу и отношение к игре. «Бетис» заслужил победу. Это тяжелый удар, мы должны реагировать, трудно проигрывать на этой стадии сезона, потому что все команды набирают очки. Мы не очень хорошо сыграли в этой игре.

Отсутствие самоотдачи? Не знаю, я не в головах игроков, мы не смогли выдержать темп. Мы потеряли мяч 27 раз в первом тайме. Если мы будем так играть, мы не выиграем у «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне понятно, надеюсь, это поражение нас смотивирует. Почему я заменил Мбаппе? У него была зубная боль, он мало тренировался, и я предпочел его заменить», – сказал Анчелотти.

После этого поражения «Реал» продолжает занимать второе место в Ла Лиге с 54 очками. У «Барселоны» 54 пункта, а у «Атлетико» - 53, однако оба клуба свои матчи в туре пока не сыграли. «Бетис» продолжает борьбу за еврокубки и имеет 38 очков в активе.