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  4. Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили
Молодежные турниры
27 января 2025, 20:22 |
781
0

Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили

Страну-агрессора не вернули

27 января 2025, 20:22 |
781
0
Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили
УАФ

6 февраля состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 среди молодежных команд U-21. Финальная часть турнира станет и отборочной на Олимпиаду-2028.

Отдельные федерации футбола уже опубликовали списки корзин, где молодежная сборная Украины оказалась в первой корзине вместе с Испанией, Англией, Португалией, Нидерландами, Германией, Францией, Италией и Данией.

Сборной россии в списке нет, поэтому на Евро-2027 команда точно не сыграет.

Футбольная сборная Украины на Олимпиаде-2024 впервые участвовала в финальном турнире.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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