Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили

6 февраля состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 среди молодежных команд U-21. Финальная часть турнира станет и отборочной на Олимпиаду-2028.

Отдельные федерации футбола уже опубликовали списки корзин, где молодежная сборная Украины оказалась в первой корзине вместе с Испанией, Англией, Португалией, Нидерландами, Германией, Францией, Италией и Данией.

Сборной россии в списке нет, поэтому на Евро-2027 команда точно не сыграет.

Футбольная сборная Украины на Олимпиаде-2024 впервые участвовала в финальном турнире.