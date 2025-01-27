Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили
Страну-агрессора не вернули
6 февраля состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 среди молодежных команд U-21. Финальная часть турнира станет и отборочной на Олимпиаду-2028.
Отдельные федерации футбола уже опубликовали списки корзин, где молодежная сборная Украины оказалась в первой корзине вместе с Испанией, Англией, Португалией, Нидерландами, Германией, Францией, Италией и Данией.
Сборной россии в списке нет, поэтому на Евро-2027 команда точно не сыграет.
Футбольная сборная Украины на Олимпиаде-2024 впервые участвовала в финальном турнире.
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