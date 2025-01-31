Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор

28-летний украинский полузащитник «Шахтера» Александр Зубков все же станет игроком «Трабзонспора».

Официальное объявление от клуба ожидается в ближайшее время.

По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, клубы достигли договоренности по трансферу.

Источник сообщает, что Зубков подпишет четырехлетний контракт с турецким клубом.

Сейчас игрок проходит медосмотр в «Трабзонспоре», после чего трансфер будет официально подтвержден.