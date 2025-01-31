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Турция
31 января 2025, 21:15 | Обновлено 31 января 2025, 21:17
1523
17

Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор

Украинец проходит медосмотр в турецком клубе

31 января 2025, 21:15 | Обновлено 31 января 2025, 21:17
1523
17
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

28-летний украинский полузащитник «Шахтера» Александр Зубков все же станет игроком «Трабзонспора».

Официальное объявление от клуба ожидается в ближайшее время.

По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, клубы достигли договоренности по трансферу.

Источник сообщает, что Зубков подпишет четырехлетний контракт с турецким клубом.

Сейчас игрок проходит медосмотр в «Трабзонспоре», после чего трансфер будет официально подтвержден.

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Олександр Сільченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 17
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Pavel_i_CO
Як то кажуть данєтскіє - РОЗПРОДАЖ) Підходь, купляй!! Ахмєтав всіх віддає
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+3
Показать Скрыть 8 ответов
pushkarom
На фото його намалювали як турка.
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0
Андрій Шевченко
Як цей пі,ар макіївській виїхав і чому не йде звільняти своє місто ?
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0
OKs100
Шахтеру ещё нужно продать Судакова, Криськива, Матвиенко, Бондаренко и Коноплю. Потом вместо них купить бразильцев.
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0
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AK.228
А на фото кто!?
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