Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Украинец проходит медосмотр в турецком клубе
28-летний украинский полузащитник «Шахтера» Александр Зубков все же станет игроком «Трабзонспора».
Официальное объявление от клуба ожидается в ближайшее время.
По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, клубы достигли договоренности по трансферу.
Источник сообщает, что Зубков подпишет четырехлетний контракт с турецким клубом.
Сейчас игрок проходит медосмотр в «Трабзонспоре», после чего трансфер будет официально подтвержден.
🔥✍🏻 Oleksandr Zubkov’u ilk Sabah Spor duyurmuştu! pic.twitter.com/pN7thWl9up— Sabah Spor (@sabahspor) January 31, 2025
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