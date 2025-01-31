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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 21:41 | Обновлено 31 января 2025, 21:42
1273
0

В Металлист 1925 прибыл на просмотр опытный украинский защитник

Александр Черноморец помог харьковскому клубу одержать минимальную победу

31 января 2025, 21:41 | Обновлено 31 января 2025, 21:42
1273
0
В Металлист 1925 прибыл на просмотр опытный украинский защитник
Instagram. Ингулец – Металлист 1925

31 января состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Ингулец» и «Металлист 1925». Харьковский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

В этом поединке в составе «Металлиста 1925» сыграл опытный 31-летний защитник Александр Черноморец, который прибыл в клуб на просмотр.

«В спарринге «Металлиста 1925» и «Ингульца» удалось идентифицировать одного из игроков на просмотре харьковского клуба. Им оказался опытный левый защитник Александр Черноморец.

Футболист известен выступлениями за юношеские команды «Динамо», а также «Волынь», «Колос» и «Десну». В последнее время выступал за «Ворсклу». Зимой Александр покинул Полтаву, а теперь получил шанс в команде ван Леувена», – сообщил источник.

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Микола Титюк Источник: Telegram
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