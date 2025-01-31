Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спарринг в манеже. Металлист 1925 обыграл Ингулец
Товарищеские матчи
Металлист 1925
31.01.2025 11:30 – FT 1 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 14:01 |
273
0

Спарринг в манеже. Металлист 1925 обыграл Ингулец

Команда Патрика ван Леувена победила представителя УПЛ

31 января 2025, 14:01 |
273
0
Спарринг в манеже. Металлист 1925 обыграл Ингулец
ФК Металлист 1925

Украинские клубы ведут подготовку ко второй части сезона. «Металлист 1925» и «Ингулец» сыграли контрольный матч в манеже в Счастливом под Киевом.

«Ингулец» после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. «Металлист 1925» выступает в Первой лиге. Весной команда Патрика ван Леувена будет бороться за повышение в классе.

Судьбу поединка решил один гол. На 25-й минуте отличился форвард «Металлиста 1925» Владислав Бугай.

Товарищеский матч. 31 января. Манеж с. Счастливое.

«Металлист 1925» «Ингулец» 1:0

Гол: Бугай, 25

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Салюк, ИНП (игрок на просмотре), ИНП, Литвиненко, Гаджиев, Юрченко, Король, Борячук, Бугай.

«Металлист 1925» (2-й тайм): Мозиль, Смитюх (Кондратюк 69), Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Пушкуца, Панченко, Нагнойный, Педро Артур, Стень.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Катрич, Дихтярук, Бенедюк, Гаджук, Сад, Пятов, Могильный, Меленчук, Кисленко.

На замену выходили: Жилкин, Князев, Демченко, Чабан, Скороход, Свистун, Гаврилюк, Плис, Фарасеенко, Волохатый, Пушкарев.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Процентов на 60 команда уже готова»
Оболонь – ЛКС Лодзь – 0:3. Второе поражение подряд. Видео голов и обзор
Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 Ингулец контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
Футбол | 31 января 2025, 13:33 0
«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ

Президент «Динамо» заявил, что клуб провалился в Лиге Европы

На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30 января 2025, 23:55 309
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 30.01.2025, 16:43
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
Футбол | 31.01.2025, 11:37
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 6
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем