Спарринг в манеже. Металлист 1925 обыграл Ингулец

Украинские клубы ведут подготовку ко второй части сезона. «Металлист 1925» и «Ингулец» сыграли контрольный матч в манеже в Счастливом под Киевом.

«Ингулец» после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. «Металлист 1925» выступает в Первой лиге. Весной команда Патрика ван Леувена будет бороться за повышение в классе.

Судьбу поединка решил один гол. На 25-й минуте отличился форвард «Металлиста 1925» Владислав Бугай.

Товарищеский матч. 31 января. Манеж с. Счастливое.

«Металлист 1925» – «Ингулец» – 1:0

Гол: Бугай, 25

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Салюк, ИНП (игрок на просмотре), ИНП, Литвиненко, Гаджиев, Юрченко, Король, Борячук, Бугай.

«Металлист 1925» (2-й тайм): Мозиль, Смитюх (Кондратюк 69), Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Пушкуца, Панченко, Нагнойный, Педро Артур, Стень.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Катрич, Дихтярук, Бенедюк, Гаджук, Сад, Пятов, Могильный, Меленчук, Кисленко.

На замену выходили: Жилкин, Князев, Демченко, Чабан, Скороход, Свистун, Гаврилюк, Плис, Фарасеенко, Волохатый, Пушкарев.