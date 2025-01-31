Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

31 января в 11:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Ингулець Петрово.

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Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча