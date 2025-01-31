31.01.2025 11:30 – 90’+ 1 : 0
Украина. Премьер лига31 января 2025, 12:30 | Обновлено 31 января 2025, 12:36
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Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча
31 января 2025, 12:30 | Обновлено 31 января 2025, 12:36
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
31 января в 11:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Ингулець Петрово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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