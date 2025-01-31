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Товарищеские матчи
Металлист 1925
31.01.2025 11:30 – 90+ 1 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 12:30 | Обновлено 31 января 2025, 12:36
192
0

Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча

31 января 2025, 12:30 | Обновлено 31 января 2025, 12:36
192
0
Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

31 января в 11:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Ингулець Петрово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом.

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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