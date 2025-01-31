Металлист 1925 – Ингулец – 1:0. Бугай приносит победу. Видео гола

Клубы УПЛ и Первой лиги ведут подготовку ко второй части сезона. «Ингулец» и «Металлист 1925» провели контрольный матч в манеже в Счастливом под Киевом.

После первой части сезона «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. «Металлист 1925» выступает в Первой лиге. Весной команда Патрика ван Леувена будет бороться за повышение в классе.

На 25-й минуте форвард «Металлиста 1925» Владислав Бугай распечатал ворота «Ингульца». Гол так и остался единственным в матче.

Товарищеский матч. 31 января. Манеж с. Счастливое.

«Металлист 1925» - «Ингулец» - 1:0

Гол: Бугай, 25.

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Салюк, ИНП (игрок на просмотре), ИНП, Литвиненко, Гаджиев, Юрченко, Король, Борячук, Бугай.

«Металлист 1925» (2-й тайм): Мозиль, Смитюх (Кондратюк 69), Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Пушкуца, Панченко, Нагнойный, Педро Артур, Стень.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Катрич, Дихтярук, Бенедюк, Гаджук, Сад, Пятов, Могильный, Меленчук, Кисленко.

На замену выходили: Жилкин, Князев, Демченко, Чабан, Скороход, Свистун, Гаврилюк, Плис, Фарасеенко, Волохатый, Пушкарев.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча