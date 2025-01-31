Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Ингулец – 1:0. Бугай приносит победу. Видео гола
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 18:12 | Обновлено 31 января 2025, 18:13
213
0

Металлист 1925 – Ингулец – 1:0. Бугай приносит победу. Видео гола

Подопечные Патрика ван Леувена обыграли представителя УПЛ

31 января 2025, 18:12 | Обновлено 31 января 2025, 18:13
213
0
Металлист 1925 – Ингулец – 1:0. Бугай приносит победу. Видео гола
ФК Металлист 1925

Клубы УПЛ и Первой лиги ведут подготовку ко второй части сезона. «Ингулец» и «Металлист 1925» провели контрольный матч в манеже в Счастливом под Киевом.

После первой части сезона «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. «Металлист 1925» выступает в Первой лиге. Весной команда Патрика ван Леувена будет бороться за повышение в классе.

На 25-й минуте форвард «Металлиста 1925» Владислав Бугай распечатал ворота «Ингульца». Гол так и остался единственным в матче.

Товарищеский матч. 31 января. Манеж с. Счастливое.

«Металлист 1925» - «Ингулец» - 1:0

Гол: Бугай, 25.

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Салюк, ИНП (игрок на просмотре), ИНП, Литвиненко, Гаджиев, Юрченко, Король, Борячук, Бугай.

«Металлист 1925» (2-й тайм): Мозиль, Смитюх (Кондратюк 69), Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Пушкуца, Панченко, Нагнойный, Педро Артур, Стень.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Катрич, Дихтярук, Бенедюк, Гаджук, Сад, Пятов, Могильный, Меленчук, Кисленко.

На замену выходили: Жилкин, Князев, Демченко, Чабан, Скороход, Свистун, Гаврилюк, Плис, Фарасеенко, Волохатый, Пушкарев.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Полузащитник сборной Украины выбирает между Германией и Первой лигой
Бюджет на уровне топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о финансах
Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ингулец Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергій Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31 января 2025, 16:20 32
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы

Призовые составили 12,8 млн евро

Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Теннис | 30 января 2025, 18:46 51
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце

Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31.01.2025, 06:47
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал
Футбол | 31.01.2025, 18:12
ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал
ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 49
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем