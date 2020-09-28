Наші за кордоном: гольова феєрія Кравця і Ярмоленка, дебютний м'яч Наумця

Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах

  • 28.09.2020 15:00
  • 24558 просмотров
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Наші за кордоном: гольова феєрія Кравця і Ярмоленка, дебютний м'яч Наумця
© ФК Коньяспор
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня відбулося поповнення українського легіону в Європі - до Туреччини повернувся Артем Кравець. Екс-форвард «Динамо» підписав контракт з «Коньяспором», за який раніше вступав Євген Опанасенко. На адаптацію в новому клубу Артему не знадобилось багато часу, і вже в недільному матчі проти «Бешикташа» (4:1) він став справжнім героєм поєдинку. Наш співвітчизник вийшов на заміну на 50 хвилині, і за відведений ігровий час зумів оформити дубль та зробити асист. Складно уявити кращий дебют! Будемо сподіватись, що Артем не збавить обертів і продовжить виступи за «Коньяспор» в тому ж дусі. 
 
На туманному Альбіоні яскраво нагадав про себе вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко. В 1/16 Кубка англійської ліги «молотобійці» зустрічались з представником третього дивізіону, «Халл Сіті». Українець відіграв весь матч та видав феєричну гру: в першому таймі Андрій віддав два асисти, в другому забив гол з пенальті, а наприкінці завершив розгром, довівши рахунок до 5:1. Така блискуча гра українського вінгера не залишилась поза увагою: авторитетний портал WhoScored оцінив дії Ярмоленка на 10,0, і закономірно визнав Андрія гравцем матчу.
 
В грецькій Суперлізі свій перший гол забив вихованець київського «Динамо» Владислав Наумець, який виступає за команду «Яніна». Його клуб грав на виїзді проти «Аріса» (2:2), і саме Владислав відкрив рахунок у матчі чудовим ударом з-за меж штрафної. 
 
Дебют тижня відбувся в Бельгії, куди нещодавно перейшов екс-форвард «Десни» Олександр Філіппов. У поєдинку 7-го туру проти «Мехелена» українець з'явився в другому таймі, проте врятувати свій новий клуб від поразки не зумів - у підсумку 0:2.
 
Перший асист в сезоні на свій рахунок записав нападник кіпрського «Енозіса» Ілля Марковський. У поєдинку проти «Карміотісса» (1:2) він заробив пенальті, який реалізував партнер по команді.
 
Невдахами тижня стали українці бельгійського «Гента», які провели вкрай невдалий поєдинок кваліфайну Ліги чемпонів проти київського «Динамо». Роман Яремчук зазнав травми вже на початку поєдинку та був замінений на 25 хвилині. Інший українець Роман Безус підвів свою команду, заробивши за три хвилини два «гірчичника, та залишив «Гент» в меншості на другий тайм. У підсумку бельгійська команда поступилася киянам з рахунком 1:2.
 
Як завжди наша увага прикута до Серії А, де виступає Руслан Маліновський. В першому турі його «Аталанта» на виїзді здолала «Торіно» (4:2). Український хавбек з'явився на полі в другому таймі на 64 хвилині та допоміг зберегти переможний рахунок до завершення поєдинку. 
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
Австрия Австрія (Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро


ЛАСК

 ЛЄ 3 раунд (24.09) ЛАСК - ДАК - 7:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 3 тур (27.09) ЛАСК - Вольфсберг - 3:1
(не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (23 роки)
24 млн євро
Манчестер
Сіті

 Кубок ліги третє коло (24.09) Манчестер Сіті - Борнмут - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 3 тур (27.09) Манчестер Сіті - Лестер - 2:5
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (30 років)
9,5 млн євро
Вест Хем		  Кубок Ліги 3 раунд (22.09) Вест Хем -Халл Сіті - 5:1
 (зіграв весь матч, 2 голи, 2 асисти) 
 3 тур (27.09) Вест Хем - Вулверхемптон - 4:0
 (провів весь матч в запасі) 		  Ч: 2 (0+0)
 КЛ: 2 (2+3)

 В: 4 (2+3)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
1,5 млн євро
Андерлехт

 6 тур (19.09) Ваасланд-Беверен - Андерлехт - 2:4
 (зіграв весь матч)
 7 тур (27.09) Андерлехт - Ейпен - 1:1
 (зіграв весь матч)

  Ч: 6 (1+0)

 В: 6 (1+0)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3,2 млн євро
Брюгге

 6 тур (20.09) Зюльте-Варегем - Брюгге - 0:6
 (провів весь матч в запасі)
 7 тур (27.09) Брюгге- Серкль Брюгге - 2:1
 (вийшов на замну на 66 хв)

  Ч: 6 (0+2)

 В: 6 (0+2)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (24 роки)
9,5 млн євро
Гент

 ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
 (зіграв 25 хв, травма)
 7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3
 (не потрапив в заявку на матч)

  Ч: 5 (0+1)
 ЛЧ: 2 (1+0)

 В: 7 (1+1)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент		  ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
(зіграв 53 хв, вилучення - чк)
 7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3
 (зіграв 52 хв)		  Ч: 5 (0+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)

 В: 7 (0+0)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (29 років)
2,4 млн євро
Гент

 ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2
(зіграв весь матч)
 7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3
 (зіграв весь матч)

  Ч: 6 (2+0)
 ЛЧ: 1 (0+0)

 В: 7 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
800 тис євро
Кортрейк
 

 6 тур (20.09) Стандард - Кортрейк - 2:1
 (зіграв весь матч)
 7 тур (25.09) Кортрейк - Антверпен - 1:3
 (зіграв 86 хв)

  Ч: 7 (0+0)

 В: 7 (0+0)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
800 тис євро


Мехелен

  6 тур (20.09) Генк - Мехелен - 3:1
 (вийшов на заміну на 67 хв)
 7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
1,3 млн євро 
Сент-Трюйден		  6 тур (21.09) Серкль-Брюгге - Сент-Трюйден - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)
 7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0
 (вийшов на заміну на 66 хв)		  Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
500 тис євро
АЕК		  ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1
 (зіграв весь матч)
 3 тур (27.09) АЕК - Ламія - 3:0
 (провів весь матч в запасі) 

 Ч: 1 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1
 (вийшов на заміну на 90 хв)
 3 тур (27.09) АЕК - Ламія - 3:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 1 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
50 тис євро
Яніна		  3 тур (27.09) Аріс - Яніна - 2:2
 (зіграв 46 хв, 1 гол)
 1 тур (21.10) Аполлон - Яніна		  Ч: 1 (1+0)

 В: 1 (1+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  2 тур (20.09) Вайле - Сеннерйюск - 4:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 3 тур (27.09) Вайле - Копенгаген - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
2,7 млн євро
Реал Мадрид		  2 тур (20.09) Реал Сосьєдад - Реал- 0:0
 (провів весь матч в запасі)
 3 тур (26.09) Бетіс - Реал - 2:3
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 
 В: 0
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
725 тис євро
Альбасете		  2 тур (20.09) Альбасете - Понферрадіна - 0:2
 (зіграв 60 хв)
 3 тур (26.09) Фуенлабрада - Альбасете - 1:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
200 тис євро
Спортінг

 2 тур (20.09) Картахена - Спортінг - 0:1
 (зіграв весь матч)
 3 тур (26.09) Спортінг - Жирона - 2:0
 (зіграв весь матч)

  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  2 тур (26.09) Торіно - Аталанта - 2:4
 (вийшов на заміну на 64 хв)
 1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта		  Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
325 тис євро
Анортосіс

 ЛЄ 3 раунд (24.09) Базель - Анортосіс - 3:2
 (зіграв 78 хв)
 5 тур (27.09) Етнікос - Анортосіс

  Ч: 2 (0+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
400 тис євро
Пафос		  4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв весь матч)
 5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос

 Ч: 4 (-6)
 
 В: 4 (-6)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв 54 хв)
 5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос

 Ч: 2 (0+0)
 
 В: 2 (0+0)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
150 тис євро
Енозіс		  4 тур (20.09) Енозіс - АПОЕЛ - 0:2
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 5 тур (25.09) Карміотісса - Енозіс - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 асист)		  Ч: 5 (0+1)

 В: 5 (0+1)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2
 (зіграв весь матч, 1 гол з пенальті)
 5 тур (27.09) Етнікос - Анортосіс

 Ч: 4 (1+0)

 В: 4 (1+0)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  1 тур (21.09) Бохум - Санкт-Паулі - 2:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 2 тур (27.09) Санкт-Паулі - Хайденхайм - 4:2
 (не потрапив в заявку на матч, травмований)		  Ч: 0 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  1 тур (19.09) Насьонал - Боавішта - 3:3
 (не потрапив в заявку на матч)
 2 тур (26.09) Боавішта - Порту - 0:5
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  8 тур (18.09) Войводіна - Раднік - 2:0
 (вийшов на заміну на 46 хв)
 9 тур (26.09) Раднік - Рад - 4:2
 (вийшов на заміну на 65 хв)		  Ч: 9 (1+1)

 В: 9 (1+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
500 тис євро
Коньяспор		  Артем Кравець перейшов до Коньяспору 22 вересня

 3 тур (27.09) Коньяспор - Бешикташ - 4:1
 (вийшов на заміну на 50 хв, 2 голи, 1 асист)		  Ч: 1 (2+1)

 В: 1 (2+1)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
650 тис євро
Різеспор		  2 тур (20.09) Касимпаша - Різеспор - 2:0
 (зіграв весь матч)
 3 тур (27.09) Різеспор - Аланьяспор - 1:1
 (зіграв весь матч)		  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
500 тис євро
Сівасспор		  2 тур (20.09) Ерзурумспор - Сівасспор - 1:2
 (не потрапив в заявку на матч)
 3 тур (27.09) Сівасспор - Анкарагюджю - 0:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
300 тис євро
Осієк		  5 тур (20.09) Вараждін - Осієк - 0:1
 (не потрапив в заявку на матч)
 6 тур (26.09) Осієк - Горіца - 2:1
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  4 тур (19.09) Банік - Пардубіце - 3:0
 (провів весь матч в запасі)
 5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 200 тис євро
Динамо Ч.Б.		  4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0
 (зіграв весь матч)
 6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б		  Ч: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
750 тис євро
Слован		  ЛЄ 3 раунд (24.09) Стяуа - Слован - 0:2
 (зіграв весь матч)
 5 тур (27.09) Пардубіце - Слован - 3:0
 (не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 4 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 6 (0+0)

Дивіться також:

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Денис Шаховец, Sport.ua

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Комментарии
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 13:35
    -8
    Это бревно ещё играет?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +2
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 15:24
    -8
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    я же написал что автор ДНОООО
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:51
    -9
    где Беларуський чемпионат.
    автор ДНООООО
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    МаксиМ ЮркиВ
      МаксиМ ЮркиВ, 24.08.2020 14:50
    -7
    где Беларуський чемпионат
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +3
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +5
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
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    Den96
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +3
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +2
    Хорошая таблица, все понятно.
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    футфан
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +2
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
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    Krestovskiy
      Krestovskiy, 28.09.2020 01:53
    +1
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    Был "вынужден" отказаться от гражданства??))))))
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    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +1
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
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    Andriy_Bugayov
      Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    +1
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
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    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    0
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
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    olexyn
    online
      olexyn, 21.09.2020 20:22
    0
    Чого не пишите очевидну правду, що Ярмола винуватий в другому, вирішальному голі Арсенала в ворота Вест Хема? Це він не тримав Себальяса, пропустив пас на нього дав йому можливість викотити Нкеті на пусті ворота..
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    Ilya
    online
      Ilya , 24.08.2020 13:48
    0
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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