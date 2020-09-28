Наші за кордоном: гольова феєрія Кравця і Ярмоленка, дебютний м'яч Наумця

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів в топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Минулого тижня відбулося поповнення українського легіону в Європі - до Туреччини повернувся Артем Кравець. Екс-форвард «Динамо» підписав контракт з «Коньяспором» , за який раніше вступав Євген Опанасенко. На адаптацію в новому клубу Артему не знадобилось багато часу, і вже в недільному матчі проти «Бешикташа» (4:1) він став справжнім героєм поєдинку. Наш співвітчизник вийшов на заміну на 50 хвилині, і за відведений ігровий час зумів оформити дубль та зробити асист . Складно уявити кращий дебют! Будемо сподіватись, що Артем не збавить обертів і продовжить виступи за «Коньяспор» в тому ж дусі.

В грецькій Суперлізі свій перший гол забив вихованець київського «Динамо» Владислав Наумець , який виступає за команду «Яніна». Його клуб грав на виїзді проти «Аріса» (2:2), і саме Владислав відкрив рахунок у матчі чудовим ударом з-за меж штрафної.

Дебют тижня відбувся в Бельгії, куди нещодавно перейшов екс-форвард «Десни» Олександр Філіппов. У поєдинку 7-го туру проти «Мехелена» українець з'явився в другому таймі , проте врятувати свій новий клуб від поразки не зумів - у підсумку 0:2.

Перший асист в сезоні на свій рахунок записав нападник кіпрського «Енозіса» Ілля Марковський. У поєдинку проти «Карміотісса» (1:2) він заробив пенальті, який реалізував партнер по команді.

Як завжди наша увага прикута до Серії А, де виступає Руслан Маліновський. В першому турі його «Аталанта» на виїзді здолала «Торіно» (4:2) . Український хавбек з'явився на полі в другому таймі на 64 хвилині та допоміг зберегти переможний рахунок до завершення поєдинку.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів в кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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Австрія (Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

ЛАСК ЛЄ 3 раунд (24.09) ЛАСК - ДАК - 7:0

(не потрапив в заявку на матч)

3 тур (27.09) ЛАСК - Вольфсберг - 3:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (23 роки)

24 млн євро

Манчестер

Сіті Кубок ліги третє коло (24.09) Манчестер Сіті - Борнмут - 2:1

(не потрапив в заявку на матч)

3 тур (27.09) Манчестер Сіті - Лестер - 2:5

(провів весь матч в запасі) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (30 років)

9,5 млн євро

Вест Хем Кубок Ліги 3 раунд (22.09) Вест Хем -Халл Сіті - 5:1

(зіграв весь матч, 2 голи, 2 асисти)

3 тур (27.09) Вест Хем - Вулверхемптон - 4:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 2 (0+0)

КЛ: 2 (2+3)



В: 4 (2+3)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Михайличенко

лівий захисник

21.03.1997 (23 роки)

1,5 млн євро

Андерлехт 6 тур (19.09) Ваасланд-Беверен - Андерлехт - 2:4

(зіграв весь матч)

7 тур (27.09) Андерлехт - Ейпен - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 6 (1+0)



В: 6 (1+0)

Едуард Соболь

лівий захисник

20.04.1995 (25 років)

3,2 млн євро

Брюгге 6 тур (20.09) Зюльте-Варегем - Брюгге - 0:6

(провів весь матч в запасі)

7 тур (27.09) Брюгге- Серкль Брюгге - 2:1

(вийшов на замну на 66 хв) Ч: 6 (0+2)



В: 6 (0+2)

Роман Яремчук

форвард

27.11.1995 (24 роки)

9,5 млн євро

Гент ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2

(зіграв 25 хв, травма)

7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 5 (0+1)

ЛЧ: 2 (1+0)



В: 7 (1+1)

Роман Безус

атакувальний хавбек

26.09.1990 (29 років)

2,4 млн євро

Гент ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2

(зіграв 53 хв, вилучення - чк)

7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3

(зіграв 52 хв) Ч: 5 (0+0)

ЛЧ: 2 (0+0)



В: 7 (0+0)

Ігор Пластун

центральный захисник

20.08.1990 (29 років)

2,4 млн євро

Гент ЛЧ кваліфайн (23.09) Гент - Динамо - 1:2

(зіграв весь матч)

7 тур (26.09) Гент - Левен - 2:3

(зіграв весь матч) Ч: 6 (2+0)

ЛЧ: 1 (0+0)



В: 7 (2+0)

Євген Макаренко

опорний хавбек

21.05.1991 (29 років)

800 тис євро

Кортрейк

6 тур (20.09) Стандард - Кортрейк - 2:1

(зіграв весь матч)

7 тур (25.09) Кортрейк - Антверпен - 1:3

(зіграв 86 хв) Ч: 7 (0+0)



В: 7 (0+0)

Мар'ян Швед

правий вінгер

16.08.1997 (23 роки)

800 тис євро

Мехелен 6 тур (20.09) Генк - Мехелен - 3:1

(вийшов на заміну на 67 хв)

7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Олександр Філіппов

центр-форвард

23.10.1992 (27 років)

1,3 млн євро

Сент-Трюйден 6 тур (21.09) Серкль-Брюгге - Сент-Трюйден - 3:0

(не потрапив в заявку на матч)

7 тур (26.09) Мехелен - Сент-Трюйден - 2:0

(вийшов на заміну на 66 хв) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитрий Чигринский

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

500 тис євро

АЕК ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1

(зіграв весь матч)

3 тур (27.09) АЕК - Ламія - 3:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 2 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК ЛЄ 3 раунд (24.09) Сент Галлен - АЕК - 0:1

(вийшов на заміну на 90 хв)

3 тур (27.09) АЕК - Ламія - 3:0

(зіграв весь матч) Ч: 1 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 2 (0+0)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

50 тис євро

Яніна 3 тур (27.09) Аріс - Яніна - 2:2

(зіграв 46 хв, 1 гол)

1 тур (21.10) Аполлон - Яніна Ч: 1 (1+0)



В: 1 (1+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 2 тур (20.09) Вайле - Сеннерйюск - 4:1

(не потрапив в заявку на матч)

3 тур (27.09) Вайле - Копенгаген - 2:2

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

2,7 млн євро

Реал Мадрид 2 тур (20.09) Реал Сосьєдад - Реал- 0:0

(провів весь матч в запасі)

3 тур (26.09) Бетіс - Реал - 2:3

(провів весь матч в запасі) Ч: 0



В: 0

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

725 тис євро

Альбасете 2 тур (20.09) Альбасете - Понферрадіна - 0:2

(зіграв 60 хв)

3 тур (26.09) Фуенлабрада - Альбасете - 1:0

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

200 тис євро

Спортінг 2 тур (20.09) Картахена - Спортінг - 0:1

(зіграв весь матч)

3 тур (26.09) Спортінг - Жирона - 2:0

(зіграв весь матч) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 2 тур (26.09) Торіно - Аталанта - 2:4

(вийшов на заміну на 64 хв)

1 тур (30.09) Лаціо - Аталанта Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

325 тис євро

Анортосіс ЛЄ 3 раунд (24.09) Базель - Анортосіс - 3:2

(зіграв 78 хв)

5 тур (27.09) Етнікос - Анортосіс Ч: 2 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 3 (0+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

400 тис євро

Пафос 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв весь матч)

5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос Ч: 4 (-6)



В: 4 (-6)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв 54 хв)

5 тур (28.09) Олімпіакос - Пафос Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

150 тис євро

Енозіс 4 тур (20.09) Енозіс - АПОЕЛ - 0:2

(зіграв весь матч, отримав жк)

5 тур (25.09) Карміотісса - Енозіс - 2:1

(зіграв весь матч, 1 асист) Ч: 5 (0+1)



В: 5 (0+1)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 4 тур (19.09) Пафос - Етнікос - 2:2

(зіграв весь матч, 1 гол з пенальті)

5 тур (27.09) Етнікос - Анортосіс Ч: 4 (1+0)



В: 4 (1+0)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 1 тур (21.09) Бохум - Санкт-Паулі - 2:2

(не потрапив в заявку на матч)

2 тур (27.09) Санкт-Паулі - Хайденхайм - 4:2

(не потрапив в заявку на матч, травмований) Ч: 0 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 1 тур (19.09) Насьонал - Боавішта - 3:3

(не потрапив в заявку на матч)

2 тур (26.09) Боавішта - Порту - 0:5

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 8 тур (18.09) Войводіна - Раднік - 2:0

(вийшов на заміну на 46 хв)

9 тур (26.09) Раднік - Рад - 4:2

(вийшов на заміну на 65 хв) Ч: 9 (1+1)



В: 9 (1+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

500 тис євро

Коньяспор Артем Кравець перейшов до Коньяспору 22 вересня



3 тур (27.09) Коньяспор - Бешикташ - 4:1

(вийшов на заміну на 50 хв, 2 голи, 1 асист) Ч: 1 (2+1)



В: 1 (2+1)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

650 тис євро

Різеспор 2 тур (20.09) Касимпаша - Різеспор - 2:0

(зіграв весь матч)

3 тур (27.09) Різеспор - Аланьяспор - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

500 тис євро

Сівасспор 2 тур (20.09) Ерзурумспор - Сівасспор - 1:2

(не потрапив в заявку на матч)

3 тур (27.09) Сівасспор - Анкарагюджю - 0:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

300 тис євро

Осієк 5 тур (20.09) Вараждін - Осієк - 0:1

(не потрапив в заявку на матч)

6 тур (26.09) Осієк - Горіца - 2:1

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 4 тур (19.09) Банік - Пардубіце - 3:0

(провів весь матч в запасі)

5 тур (26.09) Тепліце - Банік - 2:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

200 тис євро

Динамо Ч.Б. 4 тур (19.09) Опава - Динамо Ч.Б. - 0:0

(зіграв весь матч)

6 тур (3.10) Млада - Динамо Ч-Б Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

750 тис євро

Слован ЛЄ 3 раунд (24.09) Стяуа - Слован - 0:2

(зіграв весь матч)

5 тур (27.09) Пардубіце - Слован - 3:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 4 (0+0)

ЛЄ: 2 (0+0)



В: 6 (0+0)

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