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ATP
04 мая 2024, 10:40 | Обновлено 04 мая 2024, 10:47
404
0

Легендарный экс-теннисист лишился статуса банкрота

Борис Беккер выиграл апелляцию в суде

04 мая 2024, 10:40 | Обновлено 04 мая 2024, 10:47
404
0
Легендарный экс-теннисист лишился статуса банкрота
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Банкротство 56-летнего бывшего первого номера мирового тенниса, олимпийского чемпиона Бориса Беккера официально аннулировано.

Немец успешно обжаловал его в суде по делам о несостоятельности. Сообщается, что Беккер не смог полностью расплатиться с кредиторами. Однако суд установил, что экс-теннисист сделал все возможное, чтобы вернуть долги.

«Банкротство перевернуло мой мир. Я не имел представления о том, как оказался в таком положении и о самом процессе банкротства. Я полностью полагался на тех, кто меня консультировал, и следовал их рекомендациям, полагая, что это мне на пользу.

Спустя время я сам осознал и мне объяснили, что некоторые советы были абсолютно ошибочными. Их давали люди, которые явно не заботились о моих интересах. Я просто не в состоянии сделать больше, чем уже сделал, в плане отчетности и передачи имущества, в частности трофеев», – заявил Беккер.

Борис Беккер, который в свое время выиграл шесть титулов на турнирах Grand Slam, был признан банкротом в 2017 году. Его суммарный долг превышал 60 млн долларов.

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Борис Беккер
Юрій Остроумов Источник: Tennis 365
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