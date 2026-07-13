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  4. Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне
Уимблдон
13 июля 2026, 00:35 | Обновлено 13 июля 2026, 00:40
228
0

Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне

Янник обыграл Александра Зверева и завоевал трофей травяного мейджора

13 июля 2026, 00:35 | Обновлено 13 июля 2026, 00:40
228
0
Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей Уимблдонского турнира 2026, обыграв третью ракетку мира, немца Александра Зверева в финальном матче.

Синнер сумел защитить титул Уимблдона и стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось достичь такого показателя. В 2025 году Янник завоевал первый трофей травяного мейджора, обыграв испанца Карлоса Алькараса.

10 теннисистов, которым удалось защитить титул на Уимблдоне в Открытой Эре:

  1. Род Лейвер (Австралия) – 1968 – 1969
  2. Джон Ньюкомб (Австралия) – 1970 – 971
  3. Бьорн Борг (Швеция) – 1976 – 1980 (пять титулов подряд)
  4. Джон Макинрой (США) – 1983 – 1984
  5. Борис Беккер (Германия) – 1985 – 1986
  6. Пит Сампрас (США) – 1993 – 1995 (три титула подряд), 1997-2000 (четыре титула подряд)
  7. Роджер Федерер (Швейцария) – 2003 – 2007 (пять титулов подряд)
  8. Новак Джокович (Сербия) – 2014 – 2015, 2018 – 2022 (четыре титула подряд, в 2020 году турнир не проводился)
  9. Карлос Алькарас (Испания) – 2023 – 2024
  10. Янник Синнер (Италия) – 2025 – 2026

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Янник Синнер Александр Зверев Бьорн Борг Род Лейвер Джон Макинрой Борис Беккер Пит Сампрас Роджер Федерер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2026 рекорд
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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