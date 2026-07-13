Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне
Янник обыграл Александра Зверева и завоевал трофей травяного мейджора
Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей Уимблдонского турнира 2026, обыграв третью ракетку мира, немца Александра Зверева в финальном матче.
Синнер сумел защитить титул Уимблдона и стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось достичь такого показателя. В 2025 году Янник завоевал первый трофей травяного мейджора, обыграв испанца Карлоса Алькараса.
10 теннисистов, которым удалось защитить титул на Уимблдоне в Открытой Эре:
- Род Лейвер (Австралия) – 1968 – 1969
- Джон Ньюкомб (Австралия) – 1970 – 971
- Бьорн Борг (Швеция) – 1976 – 1980 (пять титулов подряд)
- Джон Макинрой (США) – 1983 – 1984
- Борис Беккер (Германия) – 1985 – 1986
- Пит Сампрас (США) – 1993 – 1995 (три титула подряд), 1997-2000 (четыре титула подряд)
- Роджер Федерер (Швейцария) – 2003 – 2007 (пять титулов подряд)
- Новак Джокович (Сербия) – 2014 – 2015, 2018 – 2022 (четыре титула подряд, в 2020 году турнир не проводился)
- Карлос Алькарас (Испания) – 2023 – 2024
- Янник Синнер (Италия) – 2025 – 2026
2025: ✍️— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
2026: ✍️#Wimbledon pic.twitter.com/8bxGEu5yUC
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