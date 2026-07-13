Синнер стал 10-м теннисистом, которому удалось защитить титул на Уимблдоне

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер завоевал трофей Уимблдонского турнира 2026, обыграв третью ракетку мира, немца Александра Зверева в финальном матче.

Синнер сумел защитить титул Уимблдона и стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось достичь такого показателя. В 2025 году Янник завоевал первый трофей травяного мейджора, обыграв испанца Карлоса Алькараса.

10 теннисистов, которым удалось защитить титул на Уимблдоне в Открытой Эре:

Род Лейвер (Австралия) – 1968 – 1969 Джон Ньюкомб (Австралия) – 1970 – 971 Бьорн Борг (Швеция) – 1976 – 1980 (пять титулов подряд) Джон Макинрой (США) – 1983 – 1984 Борис Беккер (Германия) – 1985 – 1986 Пит Сампрас (США) – 1993 – 1995 (три титула подряд), 1997-2000 (четыре титула подряд) Роджер Федерер (Швейцария) – 2003 – 2007 (пять титулов подряд) Новак Джокович (Сербия) – 2014 – 2015, 2018 – 2022 (четыре титула подряд, в 2020 году турнир не проводился) Карлос Алькарас (Испания) – 2023 – 2024 Янник Синнер (Италия) – 2025 – 2026