Быстрее, чем Большая тройка. Алькарас одержал 300-ю победу за 367 матчей

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах.

В четвертьфинальном поединке тысячника в Монако испанец одержал 300-ю победу в карьере за 367 матчей.

Он превзошел показатели Большой тройки: Рафаэль Надаль достигал такого показателя побед за 373 матча, Новак Джокович – 398, Роджер Федерер – 416.

Испанец занимает третье место по такому показателю, как и Джон Макинрой.

Быстрее такого результата достигли лишь Род Лейвер – 300 побед за 355 матчей и Джимми Коннорс – 300 побед за 363 поединка.

Показатели других теннисистов, которые опередили Джоковича и Федерера:

Иван Лендл – 300 побед за 373 матча

Борис Беккер – 300 побед за 374 матча

Стэн Смит – 300 побед за 379 матчей

Илья Настас – 300 побед за 380 матчей

Артур Еш – 300 побед за 382 матча

Матс Виландер – 300 побед за 384 матча

Янник Синнер – 300 побед за 384 матча

За выход у финал Мастерса в Монако Карлос поборется с монегаском Валентеном Вашеро.