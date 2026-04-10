Быстрее, чем Большая тройка. Алькарас одержал 300-ю победу за 367 матчей
Испанец вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах.
В четвертьфинальном поединке тысячника в Монако испанец одержал 300-ю победу в карьере за 367 матчей.
Он превзошел показатели Большой тройки: Рафаэль Надаль достигал такого показателя побед за 373 матча, Новак Джокович – 398, Роджер Федерер – 416.
Испанец занимает третье место по такому показателю, как и Джон Макинрой.
Быстрее такого результата достигли лишь Род Лейвер – 300 побед за 355 матчей и Джимми Коннорс – 300 побед за 363 поединка.
Показатели других теннисистов, которые опередили Джоковича и Федерера:
- Иван Лендл – 300 побед за 373 матча
- Борис Беккер – 300 побед за 374 матча
- Стэн Смит – 300 побед за 379 матчей
- Илья Настас – 300 побед за 380 матчей
- Артур Еш – 300 побед за 382 матча
- Матс Виландер – 300 побед за 384 матча
- Янник Синнер – 300 побед за 384 матча
За выход у финал Мастерса в Монако Карлос поборется с монегаском Валентеном Вашеро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
