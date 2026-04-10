  4. Быстрее, чем Большая тройка. Алькарас одержал 300-ю победу за 367 матчей
10 апреля 2026, 22:12 | Обновлено 10 апреля 2026, 22:14
Быстрее, чем Большая тройка. Алькарас одержал 300-ю победу за 367 матчей

Испанец вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 11) в двух сетах.

В четвертьфинальном поединке тысячника в Монако испанец одержал 300-ю победу в карьере за 367 матчей.

Он превзошел показатели Большой тройки: Рафаэль Надаль достигал такого показателя побед за 373 матча, Новак Джокович – 398, Роджер Федерер – 416.

Испанец занимает третье место по такому показателю, как и Джон Макинрой.

Быстрее такого результата достигли лишь Род Лейвер – 300 побед за 355 матчей и Джимми Коннорс – 300 побед за 363 поединка.

Показатели других теннисистов, которые опередили Джоковича и Федерера:

  • Иван Лендл – 300 побед за 373 матча
  • Борис Беккер – 300 побед за 374 матча
  • Стэн Смит – 300 побед за 379 матчей
  • Илья Настас – 300 побед за 380 матчей
  • Артур Еш – 300 побед за 382 матча
  • Матс Виландер – 300 побед за 384 матча
  • Янник Синнер – 300 побед за 384 матча

За выход у финал Мастерса в Монако Карлос поборется с монегаском Валентеном Вашеро.

