Вашеро одолел демона. Определены все полуфиналисты в Монте-Карло

Монегаский теннисист Валентен Вашеро (АТР 23) вышел в полуфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло.

Вашеро сенсационно обыграл австралийца по прозвищу «демон» Алекса де Минаура (ATP 6) за 2 часа и 24 минуты – 6:4, 3:6, 6:3.

Это была первая очная всреча игроков.

Для монегаска – это четвертая победа над игроком топ-10. Вашеро также побеждал Новака Джоковича, Александра Бублика и Лоренцо Музетти.

Валентен вышел во второй полуфинал на турнире серии Мастерс в карьере.

Монегаск занимает 17-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.

Вашеро стал последним полуфиналистом «домашнего» Мастерса и первым монегаском в истории, который добрался до этой стадии турнира. В поединке 1/2 финала он сыграет с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Валентен Вашеро – Алекс де Минаур [5] – 6:4, 3:6, 6:3

1 - Since 1990, Valentin Vacherot is the first player to reach his first two ATP-level semi-finals at ATP Masters 1000 events. Triumphant. #MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/FlgTnnXIb0 — OptaAce (@OptaAce) April 10, 2026

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Валентен Вашеро

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]