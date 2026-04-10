Вашеро одолел демона. Определены все полуфиналисты в Монте-Карло
Монегаск обыграл Алекса де Минаура и стал полуфиналистом домашнего Мастерса
Монегаский теннисист Валентен Вашеро (АТР 23) вышел в полуфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло.
Вашеро сенсационно обыграл австралийца по прозвищу «демон» Алекса де Минаура (ATP 6) за 2 часа и 24 минуты – 6:4, 3:6, 6:3.
Это была первая очная всреча игроков.
Для монегаска – это четвертая победа над игроком топ-10. Вашеро также побеждал Новака Джоковича, Александра Бублика и Лоренцо Музетти.
Валентен вышел во второй полуфинал на турнире серии Мастерс в карьере.
Монегаск занимает 17-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.
Вашеро стал последним полуфиналистом «домашнего» Мастерса и первым монегаском в истории, который добрался до этой стадии турнира. В поединке 1/2 финала он сыграет с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал
Валентен Вашеро – Алекс де Минаур [5] – 6:4, 3:6, 6:3
1 - Since 1990, Valentin Vacherot is the first player to reach his first two ATP-level semi-finals at ATP Masters 1000 events. Triumphant. #MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/FlgTnnXIb0— OptaAce (@OptaAce) April 10, 2026
ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Валентен Вашеро
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]
