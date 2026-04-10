Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вашеро одолел демона. Определены все полуфиналисты в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2026, 21:15 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:40
247
0

Вашеро одолел демона. Определены все полуфиналисты в Монте-Карло

Монегаск обыграл Алекса де Минаура и стал полуфиналистом домашнего Мастерса

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Монегаский теннисист Валентен Вашеро (АТР 23) вышел в полуфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло.

Вашеро сенсационно обыграл австралийца по прозвищу «демон» Алекса де Минаура (ATP 6) за 2 часа и 24 минуты – 6:4, 3:6, 6:3.

Это была первая очная всреча игроков.

Для монегаска – это четвертая победа над игроком топ-10. Вашеро также побеждал Новака Джоковича, Александра Бублика и Лоренцо Музетти.

Валентен вышел во второй полуфинал на турнире серии Мастерс в карьере.

Монегаск занимает 17-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.

Вашеро стал последним полуфиналистом «домашнего» Мастерса и первым монегаском в истории, который добрался до этой стадии турнира. В поединке 1/2 финала он сыграет с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт, четвертьфинал

Валентен Вашеро Алекс де Минаур [5] – 6:4, 3:6, 6:3

Видеообзор матча

ATP 1000 Монте-Карло. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Валентен Вашеро

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]

Алекс де Минаур Валентен Вашеро ATP Монте-Карло Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Александр Зверев
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем