ПАЛКИН: «Шахтер мечтает вернуться в свободный украинский Донецк»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал о клубной мечте – вернутся в свободный украинский Донецк:

«Донбасс Арена» – один из лучших стадионов Европы и родной дом «Шахтера». Все самые ценные моменты мы пережили в Донецке вместе с нашими болельщиками именно на этом стадионе. Заполненные трибуны «Донбасс Арены» всегда создавали невероятную атмосферу футбольного праздника, вдохновляли нашу команду на красивую игру и большие победы.

После начала войны в Донбассе мы проводили свои домашние матчи на разных стадионах Украины и Европы, и мы очень благодарны этим городам за теплый прием, но ничто не заменит для нас Донецка и «Донбасс Арены». Поэтому «Шахтер» живет мечтой однажды вернуться домой, в свой город, свободный украинский Донецк, на свой родной стадион и снова радовать своих болельщиков яркой игрой и победами на «Донбасс Арене».

Интересно, что 10 лет назад состоялся последний матч Шахтера на Донбасс Арене. 2 мая 2014 года в матче 28-го тура УПЛ на «Донбасс Арене» встречались «Шахтер» и «Ильичевец». Счет был открыт на 26-й минуте, когда после прострела Илсиньо защитник мариупольцев Ищенко срезал мяч в свои ворота. В начале второго тайма гости отыгрались – Тотовицкий метко пробил головой. Однако уже через несколько минут Луис Адриано снова вывел «оранжево-черных» вперед, разобравшись в штрафной с защитником и голкипером соперника. Итог ударом издалека подвел Дуглас Коста – 3:1. Это был последний гол Шахтера на Донбасс Арене.