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  4. Гвардиола признался в хорошем сне и назвал причину этого
Англия
04 мая 2024, 08:13 | Обновлено 04 мая 2024, 08:22
325
0

Гвардиола признался в хорошем сне и назвал причину этого

Испанец – о своих подопечных

04 мая 2024, 08:13 | Обновлено 04 мая 2024, 08:22
325
0
Гвардиола признался в хорошем сне и назвал причину этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о выборе вратаря между Эдерсоном и Штефаном Ортегой.

«Эдди – первый вариант, но мы чрезвычайно полагаемся на Штефана. Так было в прошлом и есть сейчас. Хорошо, что травма [Эдерсона] оказалась не такой серьезной, как мы ожидали – связка не повреждена и не разорвана. У нас невероятные вратари. Скотт Карсон очень важен в раздевалке – я говорил это много раз. Но у нас есть два невероятных вратаря – невероятных! – они такие надежные. Я сплю спокойно, потому что у меня такие вратари, я действительно cплю спокойно», – признался Гвардиола.

Как известно, «Манчестер Сити» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея отставание от «Арсенала» в 1 очко, но при этом провел на 1 игру меньше, чем «канониры».

Ранее Жузеп Гвардиола оценил шансы своей команды на чемпионство в АПЛ.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Сити
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