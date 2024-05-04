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Англия
04 мая 2024, 09:47 | Обновлено 04 мая 2024, 09:51
767
0

Известен новый клуб ветерана Челси Тиаго Силвы

Бразилец завершать карьеру не намерен

04 мая 2024, 09:47 | Обновлено 04 мая 2024, 09:51
767
0
Известен новый клуб ветерана Челси Тиаго Силвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

39-летний защитник «Челси» Тиаго Силва определился с будущим.

Сообщается, что по завершению нынешнего сезона бразилец станет игроком «Флуминенсе». В ряды клуба из Рио-де-Жанейро Тиаго Силва вольется на правах свободного агента.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тиаго Силва летом покинет стан «Челси», за который он играл 4 последних сезона.

У Тиаго Силвы были варианты с клубами из АПЛ и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во «Флуминенсе», чьим воспитанником является. Бразилец играл за «Флу» с 2006 по 2009 год.

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Тиаго Силва Челси Флуминенсе
Юрій Остроумов Источник: Lance
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