Известен новый клуб ветерана Челси Тиаго Силвы

39-летний защитник «Челси» Тиаго Силва определился с будущим.

Сообщается, что по завершению нынешнего сезона бразилец станет игроком «Флуминенсе». В ряды клуба из Рио-де-Жанейро Тиаго Силва вольется на правах свободного агента.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тиаго Силва летом покинет стан «Челси», за который он играл 4 последних сезона.

У Тиаго Силвы были варианты с клубами из АПЛ и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во «Флуминенсе», чьим воспитанником является. Бразилец играл за «Флу» с 2006 по 2009 год.