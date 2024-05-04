Англия04 мая 2024, 09:47 | Обновлено 04 мая 2024, 09:51
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Известен новый клуб ветерана Челси Тиаго Силвы
Бразилец завершать карьеру не намерен
04 мая 2024, 09:47 | Обновлено 04 мая 2024, 09:51
767
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39-летний защитник «Челси» Тиаго Силва определился с будущим.
Сообщается, что по завершению нынешнего сезона бразилец станет игроком «Флуминенсе». В ряды клуба из Рио-де-Жанейро Тиаго Силва вольется на правах свободного агента.
Ранее, напомним, сообщалось, что Тиаго Силва летом покинет стан «Челси», за который он играл 4 последних сезона.
У Тиаго Силвы были варианты с клубами из АПЛ и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во «Флуминенсе», чьим воспитанником является. Бразилец играл за «Флу» с 2006 по 2009 год.
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