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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран Челси покинет клуб после завершения сезона
Англия
29 апреля 2024, 13:33 |
1118
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран Челси покинет клуб после завершения сезона

Тиаго Силва объявил о своем уходе

29 апреля 2024, 13:33 |
1118
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран Челси покинет клуб после завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва в видео для официальных ресурсов «синих» объявил, что покинет клуб после завершения сезона 2023/24.

39-летний футболист присоединился к «Челси» летом 2020 года, когда истек срок действия его контракта с «ПСЖ». С тех пор Тиаго Силва провел за клуб 151 матч и выиграл 3 трофея: Лигу чемпионов 2020/21, Суперкубок УЕФА 2021/22 и Клубный чемпионат мира 2022.

В этом сезоне Тиаго Силва сыграл в 34 поединках, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

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