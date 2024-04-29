ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран Челси покинет клуб после завершения сезона

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва в видео для официальных ресурсов «синих» объявил, что покинет клуб после завершения сезона 2023/24.

39-летний футболист присоединился к «Челси» летом 2020 года, когда истек срок действия его контракта с «ПСЖ». С тех пор Тиаго Силва провел за клуб 151 матч и выиграл 3 трофея: Лигу чемпионов 2020/21, Суперкубок УЕФА 2021/22 и Клубный чемпионат мира 2022.

В этом сезоне Тиаго Силва сыграл в 34 поединках, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.