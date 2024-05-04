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Испания
04 мая 2024, 04:05 |
123
0

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2010 года. Что у Месси и Роналду?

Лидером рейтинга является Антуан Гризманн – 488 поединков, Лео – 10-й, КриРо – 33-й

04 мая 2024, 04:05 |
123
0
Игроки с наибольшим количеством матчей с 2010 года. Что у Месси и Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Лионель Месси

Портал Transfermarkt составил рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы, которые провели наибольшее количестве матчей с 2010 года.

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси отыграл 456 поединков и занят 10-е место в рейтинге.

Его вечный соперник и не менее известный форвард Криштиану Роналду расположился на 33-й позиции с 422 играми.

Лидером топа является Антуан Гризманн из «Атлетико» – 488. На 2-м месте Антони Кандрева – 481, а топ-3 замыкает Андреа Консильи – 475.

Топ-10 футболистов с наибольшем количеством матчей с 2010 года в топ-5 лиг Европы:

  • 1. Антуан Гризманн – 488
  • 2. Антонио Кандрева – 481
  • 3. Андреа Консильи – 475
  • 4. Самир Ханданович – 474
  • 5–6. Иван Ракитич – 471
  • 5–6. Даниэль Парехо – 471
  • 7. Давид Де Хеа – 471
  • 8–9. Рауль Гарсия – 458
  • 8–9. Оливер Бауманн – 458
  • 10. Лионель Месси – 456

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Transfermarkt Самир Ханданович Даниэль Парехо Антуан Гризманн Иван Ракитич Антонио Кандрева Давид Де Хеа Рауль Гарсия Лионель Месси Криштиану Роналду рейтинг
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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