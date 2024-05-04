Игроки с наибольшим количеством матчей с 2010 года. Что у Месси и Роналду?

Портал Transfermarkt составил рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы, которые провели наибольшее количестве матчей с 2010 года.

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси отыграл 456 поединков и занят 10-е место в рейтинге.

Его вечный соперник и не менее известный форвард Криштиану Роналду расположился на 33-й позиции с 422 играми.

Лидером топа является Антуан Гризманн из «Атлетико» – 488. На 2-м месте Антони Кандрева – 481, а топ-3 замыкает Андреа Консильи – 475.

Топ-10 футболистов с наибольшем количеством матчей с 2010 года в топ-5 лиг Европы: