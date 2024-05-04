Игроки с наибольшим количеством матчей с 2010 года. Что у Месси и Роналду?
Лидером рейтинга является Антуан Гризманн – 488 поединков, Лео – 10-й, КриРо – 33-й
Портал Transfermarkt составил рейтинг футболистов из топ-5 лиг Европы, которые провели наибольшее количестве матчей с 2010 года.
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси отыграл 456 поединков и занят 10-е место в рейтинге.
Его вечный соперник и не менее известный форвард Криштиану Роналду расположился на 33-й позиции с 422 играми.
Лидером топа является Антуан Гризманн из «Атлетико» – 488. На 2-м месте Антони Кандрева – 481, а топ-3 замыкает Андреа Консильи – 475.
Топ-10 футболистов с наибольшем количеством матчей с 2010 года в топ-5 лиг Европы:
- 1. Антуан Гризманн – 488
- 2. Антонио Кандрева – 481
- 3. Андреа Консильи – 475
- 4. Самир Ханданович – 474
- 5–6. Иван Ракитич – 471
- 5–6. Даниэль Парехо – 471
- 7. Давид Де Хеа – 471
- 8–9. Рауль Гарсия – 458
- 8–9. Оливер Бауманн – 458
- 10. Лионель Месси – 456
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