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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 06:25 | Обновлено 04 мая 2024, 06:39
454
1

Шестеро детей травмированы. Авиабомбой поврежден зал карате в Дергачах

Террористы из рф творят террор, повреждая спортивную инфраструктуру

04 мая 2024, 06:25 | Обновлено 04 мая 2024, 06:39
454
1
Шестеро детей травмированы. Авиабомбой поврежден зал карате в Дергачах
ГСЧС

Террористы из рф совершили очередную террористическую атаку и повредили спортивную инфраструктуру.

2 мая оккупанты нанесли авиаудара по Дергачам в Харьковской области. Управляемая авиабомба попала в 50 метрах от зала, где занимались карате. Травмы получили шесть детей, которые на момент атаки находились в спортивном комплексе.

Четверо из пострадавших детей имеют травмы средней тяжести, двое получили легкие телесные повреждения. Также травмировался 75-летний мужчина.

По словам директора фитнес-клуба Яны Карабец, о воздушной тревоге она узнала из сообщений в мессенджере, ведь сирен не было слышно, поэтому дети не успели скрыться.

В НОК Украины напоминают, что рф – это террористическое государство, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе.

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карате бомбардировки российско-украинская война НОК Украины
Николай Степанюк Источник: НОК Украины
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UAZAK
на якій мові це написано це ЩО???(
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