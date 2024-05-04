Шестеро детей травмированы. Авиабомбой поврежден зал карате в Дергачах
Террористы из рф творят террор, повреждая спортивную инфраструктуру
Террористы из рф совершили очередную террористическую атаку и повредили спортивную инфраструктуру.
2 мая оккупанты нанесли авиаудара по Дергачам в Харьковской области. Управляемая авиабомба попала в 50 метрах от зала, где занимались карате. Травмы получили шесть детей, которые на момент атаки находились в спортивном комплексе.
Четверо из пострадавших детей имеют травмы средней тяжести, двое получили легкие телесные повреждения. Также травмировался 75-летний мужчина.
По словам директора фитнес-клуба Яны Карабец, о воздушной тревоге она узнала из сообщений в мессенджере, ведь сирен не было слышно, поэтому дети не успели скрыться.
В НОК Украины напоминают, что рф – это террористическое государство, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе.
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