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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 20:26 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла

4 мая в 18:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 20:26 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
УПЛ

В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 27-го тура «Металлист 1925» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. «Ворскла» занимает 8-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 30 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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