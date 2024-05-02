Украина. Премьер лига02 мая 2024, 20:26 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
4 мая в 18:00 состоится матч 27-го тура УПЛ
02 мая 2024, 20:26 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ворскла».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 27-го тура «Металлист 1925» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. «Ворскла» занимает 8-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 30 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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