ФОТО. Португальский Спортинг возобновил тренировочные занятия

Основной состав «Спортинга» из Лиссабона после карантина возобновил тренировки. Соответствующие фото опубликованы в клубном Твиттере.

Вместе с основной командой занимаются игроки молодежного состава клуба. Руководство предпринимает необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

The Lions returned today to the Academy for individual training 🏃‍♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN