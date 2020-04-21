ФОТО. Португальский Спортинг возобновил тренировочные занятия

Основной состав «Спортинга» из Лиссабона после карантина возобновил тренировки. Соответствующие фото опубликованы в клубном Твиттере.
Вместе с основной командой занимаются игроки молодежного состава клуба. Руководство предпринимает необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
The Lions returned today to the Academy for individual training 🏃♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN— Sporting CP_en (🏠) (@SportingCP_en) April 20, 2020
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Источник — Twitter
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