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  4. ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:50
210
3

ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе

Донецкая команда готовится к матчу 14-го тура УПЛ против Ингульца

22 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:50
210
3
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
ФК Шахтер Донецк

Выступавшие за сборные футболисты донецкого Шахтера вернулись в расположение клуба.

Команда горняков в полном составе провела тренировку в преддверии матча УПЛ.

Футболисты Шахтера готовятся к матчу 14-го тура УПЛ с Ингульцом.

Игра УПЛ между Шахтером и Ингульцом состоится 23 ноября в 18:00 во Львове.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Xvalenok03
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