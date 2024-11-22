Украина. Премьер лига22 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:50
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ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
Донецкая команда готовится к матчу 14-го тура УПЛ против Ингульца
22 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 22 ноября 2024, 07:50
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Выступавшие за сборные футболисты донецкого Шахтера вернулись в расположение клуба.
Команда горняков в полном составе провела тренировку в преддверии матча УПЛ.
Футболисты Шахтера готовятся к матчу 14-го тура УПЛ с Ингульцом.
Игра УПЛ между Шахтером и Ингульцом состоится 23 ноября в 18:00 во Львове.
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