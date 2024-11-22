ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе

Выступавшие за сборные футболисты донецкого Шахтера вернулись в расположение клуба.

Команда горняков в полном составе провела тренировку в преддверии матча УПЛ.

Футболисты Шахтера готовятся к матчу 14-го тура УПЛ с Ингульцом.

Игра УПЛ между Шахтером и Ингульцом состоится 23 ноября в 18:00 во Львове.