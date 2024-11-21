Аморим разочарован футболистами Манчестер Юнайтед. Известна причина

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим приступил к выполнению своих обязанностей в новом клубе.

Португальский специалист провел первую тренировку, однако остался разочарован футболистами первой команды. Аморим был недоволен физической формой игроков и отсутствием нужной интенсивности на поле.

Тренер не смог увидеть всех подопечных из-за международного перерыва – некоторые футболисты уехали защищать цвета национальных сборных. Британские журналисты сообщают, что Рубен определился с игроками, которые не смогут рассчитывать на игровые минуты и могут покинуть клуб.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английском чемпионате – в активе команды 15 баллов. Следующий поединок подопечные Аморима проведут 24 ноября на выезде против «Ипсвича».