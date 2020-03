Евро-2021. Впервые чемпионат мира или Европы будет сыгран в нечетный год

После того как УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года, любители спортивной статистики отметили несколько интересных фактов.

Впервые чемпионат Европы или чемпионат мира пройдет в нечетный год.

В последний раз, когда чемпионат мира или Европы был перенесен или отменен, это произошло из-за Второй мировой войны.

🇪🇺 - EURO 2020 will be moved to 2021.



👉For the first time a European Championship or World Cup will be held in an odd year.



👉The last time a World Cup or European Championship was postponed or cancelled was because of World War II.#EURO2021