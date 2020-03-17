Ключевое заседание УЕФА. Евро-2020 переносится на лето 2021 года

Еврокубки текущего сезона планируют доиграть в июне 2020 года

  • 17.03.2020 14:01
  • 11452 просмотра
  • 12 комментариев
Ключевое заседание УЕФА. Евро-2020 переносится на лето 2021 года
© УЕФА

Сегодня, 17 марта, УЕФА проводит заседание в режиме видеоконференции с представителями всех европейских федераций, чтобы обсудить ключевые решения о дальнейшем календаре европейского футбола.

В заседании принимают участие представители 55 стран-членов УЕФА, Ассоциации европейских клубов и европейских лиг.

По информации Sport.ua, УЕФА официально предложил перенести чемпионат Европы 2020 на следующее лето и провести его с 11 июня по 11 июля 2021 года. Как ранее планировалось, турнир будет проходить во многих городах по всему континенту.

Кроме того, все оставшиеся матчи еврокубков текущего сезона (Лиги чемпионов и Лиги Европы) боссы УЕФА предложили сыграть в июне 2020 года. Конечно, же, если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Теперь эти предложения, выдвинутые УЕФА, должны быть утверждены исполкомом и национальными федерациями.

В проекте резолюций не сказано ничего о компенсации, которая, по некоторой неподтвержденной информации, УЕФА якобы хотела получить от национальных ассоциаций за отсрочку Евро-2020.

См. также: Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 17.03.2020 16:01
    +2
    Trasher311987, 17.03.2020 14:57
    Где то обрадовался Беседин
    А ему какая разница? Он в сборную не попадает, как и в ворота
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 17.03.2020 15:33
    -1
    Та ещё ничего не приняли, только предложили.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 15:31
    +1
    UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    лига наций этой осенью. А отбор начнётся весной 2021 и закончится весной 2022. В то время как ЧМ пройдёт в конце 2022 года. Так что всё успеют
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 17.03.2020 15:16
    +2
    UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    якщо наступний сезон стартує вчасно, то лігу націй і старт відбору на ЧС відіграють ще до ЄВРО за розкладом
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    0
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 15:03
    +1
    А если через 1-2 мес волна стихнет и уйдет то ... ?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 15:02
    +4
    В принципе логичное и правильное решение
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2020 14:57
    +9
    Где то обрадовался Беседин
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 14:54
    +12
    Никогда ещё наши клубы не доходили до летней стадии еврокубков
    Ссылка
    Kosta Kosta
    online
      Kosta Kosta, 17.03.2020 14:53
    -1
    common_sense, 17.03.2020 14:45
    1 рубль + 1 шекель это серьезная организация
    И Дождь в России
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.03.2020 14:45
    +13
    Kosta Kosta, 17.03.2020 14:44
    ТСН сказали уже, что перенесли
    1 рубль + 1 шекель это серьезная организация
    Ссылка
    Kosta Kosta
    online
      Kosta Kosta, 17.03.2020 14:44
    -1
    ТСН сказали уже, что перенесли
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.03.2020 14:45
    +13
    Kosta Kosta, 17.03.2020 14:44
    ТСН сказали уже, что перенесли
    1 рубль + 1 шекель это серьезная организация
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 14:54
    +12
    Никогда ещё наши клубы не доходили до летней стадии еврокубков
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2020 14:57
    +9
    Где то обрадовался Беседин
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 15:02
    +4
    В принципе логичное и правильное решение
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.03.2020 16:01
    +2
    Trasher311987, 17.03.2020 14:57
    Где то обрадовался Беседин
    А ему какая разница? Он в сборную не попадает, как и в ворота
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 17.03.2020 15:16
    +2
    UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    якщо наступний сезон стартує вчасно, то лігу націй і старт відбору на ЧС відіграють ще до ЄВРО за розкладом
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 15:31
    +1
    UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    лига наций этой осенью. А отбор начнётся весной 2021 и закончится весной 2022. В то время как ЧМ пройдёт в конце 2022 года. Так что всё успеют
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 15:03
    +1
    А если через 1-2 мес волна стихнет и уйдет то ... ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:12
    0
    а уже в 2022 году чм . И еще нужно провести квалификацию . + эта лига наций кому то придется подвинутся
    Ссылка
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