Сегодня УЕФА проведет экстренную встречу. Какие вопросы будут решать?

Сегодня УЕФА проведет видеоконференцию с 55 национальными футбольными ассоциациями о дальнейшей судьбе европейского футбола.

Что будут обсуждать

Турниры УЕФА. Евро-2020, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Что будет с Евро

Турнир на 99% будет перенесен.

На когда перенесут Евро

Один из вариантов - декабрь. Называется в том числе возможность полной отмены турнира. Но самый реалистичный вариант - лето 2021 года. Это даст возможность всем национальным чемпионатам доиграть текущий сезон и прийти в себя.

Что с Лигой чемпионов и Лигой Европы

Рассматривается вариант с проведением четвертьфиналов, полуфиналов и финала в формате мини-турнира. 1/4 и 1/2 финала могут пройти в один матч и в одном городе. Мини-турнир по ЛЧ может пройти в Стамбуле, а ЛЕ - в Гданьске.

Решит ли эта встреча проблемы?

Вряд ли. Все зависит от развития пандемии коронавируса. Если она не пойдет на спад, то никакого футбола и никакого спорта не будет.

Что с национальными чемпионатами

Этот вопрос решают сами чемпионаты. Сообщается, что на встрече УЕФА не будет обсуждать эту проблему. Национальные первенства сами должны решать, когда возвращать футбол. Во многом это зависит от развития пандемии коронавируса в конкретной стране.

Что в Украине

Учитывая ужесточение карантина в стране, ожидается решение УПЛ и УАФ об отмене матчей.