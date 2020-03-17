Сегодня УЕФА проведет экстренную встречу. Какие вопросы будут решать?

На повестке дня Евро и еврокубки

  • 17.03.2020 09:10
  • 1492 просмотра
  • 10 комментариев
Сегодня УЕФА проведет экстренную встречу. Какие вопросы будут решать?
© AS

Сегодня УЕФА проведет видеоконференцию с 55 национальными футбольными ассоциациями о дальнейшей судьбе европейского футбола.

Что будут обсуждать

Турниры УЕФА. Евро-2020, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Что будет с Евро

Турнир на 99% будет перенесен.

На когда перенесут Евро

Один из вариантов - декабрь. Называется в том числе возможность полной отмены турнира. Но самый реалистичный вариант - лето 2021 года. Это даст возможность всем национальным чемпионатам доиграть текущий сезон и прийти в себя.

Что с Лигой чемпионов и Лигой Европы

Рассматривается вариант с проведением четвертьфиналов, полуфиналов и финала в формате мини-турнира. 1/4 и 1/2 финала могут пройти в один матч и в одном городе. Мини-турнир по ЛЧ может пройти в Стамбуле, а ЛЕ - в Гданьске.

Решит ли эта встреча проблемы?

Вряд ли. Все зависит от развития пандемии коронавируса. Если она не пойдет на спад, то никакого футбола и никакого спорта не будет.

Что с национальными чемпионатами

Этот вопрос решают сами чемпионаты. Сообщается, что на встрече УЕФА не будет обсуждать эту проблему. Национальные первенства сами должны решать, когда возвращать футбол. Во многом это зависит от развития пандемии коронавируса в конкретной стране.

Что в Украине

Учитывая ужесточение карантина в стране, ожидается решение УПЛ и УАФ об отмене матчей.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 17.03.2020 09:57
    0
    Frankov, 17.03.2020 09:43
    Ну так Ахметов вчера отчёт у зелёной сопли принимал,а жмуркис как обычно летал на отчёт к путину.
    И что в отчете было? Расскажи. Нам всем интересно)
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 17.03.2020 09:48
    -1
    Frankov, 17.03.2020 09:43
    Ну так Ахметов вчера отчёт у зелёной сопли принимал,а жмуркис как обычно летал на отчёт к путину.
    присутствовал там ,если об отчете знаешь?
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 17.03.2020 09:43
    -1
    Zport., 17.03.2020 09:38
    Кто о чем, а ордловчане о суркисе. Вы бы об ахметове так языком чесали. Или боитесь, что без боярышника оставит?
    Ну так Ахметов вчера отчёт у зелёной сопли принимал,а жмуркис как обычно летал на отчёт к путину.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 17.03.2020 09:38
    -1
    Frankov, 17.03.2020 09:17
    Ну как,какой вопрос?Жмуркис же уже всё обьяснил,вся европа будет думать как оставить муSSарню на 3-ем месте.
    Кто о чем, а ордловчане о суркисе. Вы бы об ахметове так языком чесали. Или боитесь, что без боярышника оставит?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 17.03.2020 09:37
    0
    если ффу в случае не продолжения чемпионата объявит чемпионом шахтер-это будет самым позорным решением
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.03.2020 09:29
    +1
    Frankov, 17.03.2020 09:17
    Ну как,какой вопрос?Жмуркис же уже всё обьяснил,вся европа будет думать как оставить муSSарню на 3-ем месте.
    В Кащенко ввели карантин , иди вы все так же шатается между палатами ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.03.2020 09:28
    -2
    UKRAINE FAN, 17.03.2020 09:20
    А можно и за бронзу между 3 и 4!
    Типо ДК два матча должно играть ?
    Может ещё чтобы в 8 ром киевляне были , дабы шахтеровская публика была довольна ?
    ———
    Считаю это неправильно , но раз уж на то пошло, давайте тогда плей офф разыграем за 1-6 места . Все равно же по вашим словам шахтеру нету равных в чемпионате
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 09:20
    0
    Виктор Иванов, 17.03.2020 09:14
    Вот когда закончат, тогда и обсудим. Интереснее что наши фунционеры решат? Я бы провёл "серебряный" матч Динамо-Заря. И всё... И я это ПЕРВЫЙ предложил. Запомните
    А можно и за бронзу между 3 и 4!
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 17.03.2020 09:17
    -6
    Ну как,какой вопрос?Жмуркис же уже всё обьяснил,вся европа будет думать как оставить муSSарню на 3-ем месте.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.03.2020 09:14
    0
    Вот когда закончат, тогда и обсудим. Интереснее что наши фунционеры решат? Я бы провёл "серебряный" матч Динамо-Заря. И всё... И я это ПЕРВЫЙ предложил. Запомните
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.03.2020 09:29
    +1
    Frankov, 17.03.2020 09:17
    Ну как,какой вопрос?Жмуркис же уже всё обьяснил,вся европа будет думать как оставить муSSарню на 3-ем месте.
    В Кащенко ввели карантин , иди вы все так же шатается между палатами ?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 17.03.2020 09:57
    0
    Frankov, 17.03.2020 09:43
    Ну так Ахметов вчера отчёт у зелёной сопли принимал,а жмуркис как обычно летал на отчёт к путину.
    И что в отчете было? Расскажи. Нам всем интересно)
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 17.03.2020 09:37
    0
    если ффу в случае не продолжения чемпионата объявит чемпионом шахтер-это будет самым позорным решением
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 09:20
    0
    Виктор Иванов, 17.03.2020 09:14
    Вот когда закончат, тогда и обсудим. Интереснее что наши фунционеры решат? Я бы провёл "серебряный" матч Динамо-Заря. И всё... И я это ПЕРВЫЙ предложил. Запомните
    А можно и за бронзу между 3 и 4!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.03.2020 09:14
    0
    Вот когда закончат, тогда и обсудим. Интереснее что наши фунционеры решат? Я бы провёл "серебряный" матч Динамо-Заря. И всё... И я это ПЕРВЫЙ предложил. Запомните
    Ссылка
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