УЕФА хочет получить компенсацию в 275 миллионов за перенос Евро

Не совсем ясно, что УЕФА может предложить взамен

  • 17.03.2020 12:52
  • 871 просмотр
  • 3 комментария
УЕФА хочет получить компенсацию в 275 миллионов за перенос Евро
© theathletic.com

По информации The Athletic, УЕФА готов перенести Евро-2020 на лето следующего года, однако организация хочет получить компенсацию убытков в размере 275 миллионов евро.

Заплатить якобы должны клубы и чемпионаты. Однако не совсем ясно, что УЕФА может дать взамен на такую компенсацию.

Европейские чемпионаты надеются, что в конце весны и летом ситуация с пандемией коронавируса улучшится, что даст возможность доиграть национальные чемпионаты.

Ожидается, что решение по поводу переноса Евро-2020 будет принято сегодня.

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Источник — The Athletic

(4 голоса)

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Комментарии
    Георгий Кравченко
    online
      Георгий Кравченко, 17.03.2020 13:06
    -1
    То ж треба грати, а не переносити! В травні вже буде жара, цей вірус нестійкий, і вся ця епідемія зійде геть на лайно. В Китаї вже все закінчилось: запрацювали заводи, поступово відкриваються розважальні і спортивніцентри, нормально їздить транспорт. А там було під 100 000 хворих.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2020 12:59
    0
    А чемпионатам откуда брать эти деньги!? Ну там топ 5 лиг еще ладно, да и то не все потянут, а чемпионаты по типу нашего как?
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    babovoz
      babovoz, 17.03.2020 12:54
    +3
    Губа, конечно, у них...
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    babovoz
      babovoz, 17.03.2020 12:54
    +3
    Губа, конечно, у них...
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.03.2020 12:59
    0
    А чемпионатам откуда брать эти деньги!? Ну там топ 5 лиг еще ладно, да и то не все потянут, а чемпионаты по типу нашего как?
    Ссылка
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