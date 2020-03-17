УЕФА хочет получить компенсацию в 275 миллионов за перенос Евро

По информации The Athletic, УЕФА готов перенести Евро-2020 на лето следующего года, однако организация хочет получить компенсацию убытков в размере 275 миллионов евро.
Заплатить якобы должны клубы и чемпионаты. Однако не совсем ясно, что УЕФА может дать взамен на такую компенсацию.
Европейские чемпионаты надеются, что в конце весны и летом ситуация с пандемией коронавируса улучшится, что даст возможность доиграть национальные чемпионаты.
Ожидается, что решение по поводу переноса Евро-2020 будет принято сегодня.
Источник — The Athletic
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