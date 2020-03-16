Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами

УЕФА встретится с представителями всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить решения по определению победителей лиг, квалификации в еврокубки, а также клубов, которые будут повышаться и понижаться в классе.
17 марта УЕФА проведет заседание представителей всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить реорганизацию соревнований в национальных лигах из-за пандемии коронавируса.
На встрече во вторник УЕФА должен будет сформулировать три основополагающие резолюции:
- перенос чемпионата Европы на 2021 год;
- выбор формата для проведения европейских соревнований и выбор унифицированных критериев для определения победителей лиг, команд, которые повышаются и понижаются в классе;
- порядок определения квалификационных мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы с обеспечением справедливости и равных прав для команд.
Что касается определения победителей лиги, президент УЕФА Александр Чеферин уже подтвердил, что он поддерживает признание чемпионом команды, которая была лидером каждого чемпионата в то время, когда каждая лига была приостановлена. Так, донецкий «Шахтер» может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.
Тем не менее, многие считают, что такая мера не понадобится из-за вероятного переноса Евро-2020, что освободит даты для завершения матчей национальных чемпионатов летом. Но это, конечно, будет зависеть от того, достаточно ли к тому времени обострится коронавирусный кризис, чтобы возобновить матчи.
Если ситуация такого не позволит, то УЕФА определит команды, которые попадут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, принимая во внимание турнирную таблицу на тот момент, когда соответствующая лига была приостановлена. Таким образом, если УПЛ остановят насовсем, киевское «Динамо» не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места, а «Заря» получит путевку в квалификацию ЛЧ.
Европейский руководящий орган не будет участвовать в определении критериев для команд, которые выбывают и поднимаются в классе, позволяя соответствующим лигам выбирать свой собственный формат. Тем не менее, будет дан совет использовать те же критерии для определения чемпиона лиги.
Источник — As.com
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2. Зоря
3. Десна
4. Олександрія
5. Колос
Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
Так буде справедливо.
Посреди сезона останавливать чемп и распределять места
Так бы считал если бы и ДК было вторым
Это абсолютно не честно по отношению к той же Александрии и Десне. Ведь отрыв между вторым и четвёртым местом - ничего.
Думаю над УЕФА пойдёт на такой шаг , их ждёт волна критики, со стороны всех чемпов где в какой то из зон сложилась плотная ситуация, будь то ЕК или вылет
2. Зоря
3. Десна
4. Олександрія
5. Колос
Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
Так буде справедливо.
Будет справедливо , если твой лечащий психиатр займётся своими прямыми обязанностями...
И перестанет лечить тебя подорожником
Дворовая команда НЕ достойна играть в ЛЧ. В чемпионате области ей место.
2. Зоря
3. Десна
4. Олександрія
5. Колос
Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
Так буде справедливо.
2. Зоря
3. Десна
4. Олександрія
5. Колос
Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
Так буде справедливо.
2. Зоря
3. Десна
4. Олександрія
5. Колос
Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
Так буде справедливо.
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