Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами

Уже 17 марта донецкий Шахтер может стать чемпионом Украины 2019/20

  • 16.03.2020 16:14
  • 3913 просмотров
  • 12 комментариев
Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами
© ФК Барселона

УЕФА встретится с представителями всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить решения по определению победителей лиг, квалификации в еврокубки, а также клубов, которые будут повышаться и понижаться в классе.

17 марта УЕФА проведет заседание представителей всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить реорганизацию соревнований в национальных лигах из-за пандемии коронавируса.

На встрече во вторник УЕФА должен будет сформулировать три основополагающие резолюции:

  • перенос чемпионата Европы на 2021 год;
  • выбор формата для проведения европейских соревнований и выбор унифицированных критериев для определения победителей лиг, команд, которые повышаются и понижаются в классе;
  • порядок определения квалификационных мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы с обеспечением справедливости и равных прав для команд.

Что касается определения победителей лиги, президент УЕФА Александр Чеферин уже подтвердил, что он поддерживает признание чемпионом команды, которая была лидером каждого чемпионата в то время, когда каждая лига была приостановлена. Так, донецкий «Шахтер» может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.

Тем не менее, многие считают, что такая мера не понадобится из-за вероятного переноса Евро-2020, что освободит даты для завершения матчей национальных чемпионатов летом. Но это, конечно, будет зависеть от того, достаточно ли к тому времени обострится коронавирусный кризис, чтобы возобновить матчи.

Если ситуация такого не позволит, то УЕФА определит команды, которые попадут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, принимая во внимание турнирную таблицу на тот момент, когда соответствующая лига была приостановлена. Таким образом, если УПЛ остановят насовсем, киевское «Динамо» не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места, а «Заря» получит путевку в квалификацию ЛЧ.

Европейский руководящий орган не будет участвовать в определении критериев для команд, которые выбывают и поднимаются в классе, позволяя соответствующим лигам выбирать свой собственный формат. Тем не менее, будет дан совет использовать те же критерии для определения чемпиона лиги.

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Источник — As.com

(14 голосов)

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Комментарии
    dnepryanin
      dnepryanin, 16.03.2020 17:12
    -5
    rosti79, 16.03.2020 16:30
    Зарю в чемпионы. Обезьян дисквалифицировать!
    на плантацию бананы собирать)хд
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 16.03.2020 17:00
    +2
    Даже хорошо что в Испании сейчас Барса лидирует, иначе бы фанаты Барсы кричали что Перес придумал вирус
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 16.03.2020 16:44
    0
    Ukraine, 16.03.2020 16:37
    1. Шахта
    2. Зоря
    3. Десна
    4. Олександрія
    5. Колос
    Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
    Так буде справедливо.
    А все остальные заявляются в чемпионат Британских Виргинских островов))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 16:43
    -5
    Цирк полный
    Посреди сезона останавливать чемп и распределять места
    Так бы считал если бы и ДК было вторым
    Это абсолютно не честно по отношению к той же Александрии и Десне. Ведь отрыв между вторым и четвёртым местом - ничего.
    Думаю над УЕФА пойдёт на такой шаг , их ждёт волна критики, со стороны всех чемпов где в какой то из зон сложилась плотная ситуация, будь то ЕК или вылет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 16:40
    -2
    Ukraine, 16.03.2020 16:37
    1. Шахта
    2. Зоря
    3. Десна
    4. Олександрія
    5. Колос
    Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
    Так буде справедливо.

    Будет справедливо , если твой лечащий психиатр займётся своими прямыми обязанностями...
    И перестанет лечить тебя подорожником
    Ссылка
    vasilichn
      vasilichn, 16.03.2020 16:40
    -2
    Таким образом, если УПЛ остановят насовсем, киевское «Динамо» не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места, а «Заря» получит путевку в квалификацию ЛЧ.
    Дворовая команда НЕ достойна играть в ЛЧ. В чемпионате области ей место.
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 16.03.2020 16:40
    -1
    Ukraine, 16.03.2020 16:37
    1. Шахта
    2. Зоря
    3. Десна
    4. Олександрія
    5. Колос
    Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
    Так буде справедливо.
    Закусывать надо!!!
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 16.03.2020 16:37
    -4
    rosti79, 16.03.2020 16:30
    Зарю в чемпионы. Обезьян дисквалифицировать!
    1. Шахта
    2. Зоря
    3. Десна
    4. Олександрія
    5. Колос
    Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
    Так буде справедливо.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 16.03.2020 16:30
    -4
    Зарю в чемпионы. Обезьян дисквалифицировать!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 16.03.2020 16:30
    +4
    Обиднее всего это наверно перенос Евро. За этой сборной было реально интересно следить. Да и вообще финальная часть ЧЕ/ЧМ не заурядное событие типа внутренних чемпионатов или еврокубков.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.03.2020 16:25
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 16.03.2020 16:20
    В сложившейся ситуации, мне больше всего обидно за Ливерпуль. Если ему не отдадут титул чемпионов - это будет футбольное преступление века
    Абсолютно согласен, Ливер как никто заслужил чемпионство!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.03.2020 16:20
    +9
    В сложившейся ситуации, мне больше всего обидно за Ливерпуль. Если ему не отдадут титул чемпионов - это будет футбольное преступление века
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.03.2020 16:20
    +9
    В сложившейся ситуации, мне больше всего обидно за Ливерпуль. Если ему не отдадут титул чемпионов - это будет футбольное преступление века
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.03.2020 16:25
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 16.03.2020 16:20
    В сложившейся ситуации, мне больше всего обидно за Ливерпуль. Если ему не отдадут титул чемпионов - это будет футбольное преступление века
    Абсолютно согласен, Ливер как никто заслужил чемпионство!!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 16.03.2020 16:30
    +4
    Обиднее всего это наверно перенос Евро. За этой сборной было реально интересно следить. Да и вообще финальная часть ЧЕ/ЧМ не заурядное событие типа внутренних чемпионатов или еврокубков.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 16.03.2020 17:00
    +2
    Даже хорошо что в Испании сейчас Барса лидирует, иначе бы фанаты Барсы кричали что Перес придумал вирус
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 16.03.2020 16:44
    0
    Ukraine, 16.03.2020 16:37
    1. Шахта
    2. Зоря
    3. Десна
    4. Олександрія
    5. Колос
    Всі інші пролітають в Єврокубках на наступний сезон.
    Так буде справедливо.
    А все остальные заявляются в чемпионат Британских Виргинских островов))
    Ссылка
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