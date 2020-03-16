Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами

УЕФА встретится с представителями всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить решения по определению победителей лиг, квалификации в еврокубки, а также клубов, которые будут повышаться и понижаться в классе.



17 марта УЕФА проведет заседание представителей всех 55 европейских федераций, чтобы обсудить реорганизацию соревнований в национальных лигах из-за пандемии коронавируса.

На встрече во вторник УЕФА должен будет сформулировать три основополагающие резолюции:

перенос чемпионата Европы на 2021 год;

выбор формата для проведения европейских соревнований и выбор унифицированных критериев для определения победителей лиг, команд, которые повышаются и понижаются в классе;

порядок определения квалификационных мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы с обеспечением справедливости и равных прав для команд.

Что касается определения победителей лиги, президент УЕФА Александр Чеферин уже подтвердил, что он поддерживает признание чемпионом команды, которая была лидером каждого чемпионата в то время, когда каждая лига была приостановлена. Так, донецкий «Шахтер» может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.

Тем не менее, многие считают, что такая мера не понадобится из-за вероятного переноса Евро-2020, что освободит даты для завершения матчей национальных чемпионатов летом. Но это, конечно, будет зависеть от того, достаточно ли к тому времени обострится коронавирусный кризис, чтобы возобновить матчи.

Если ситуация такого не позволит, то УЕФА определит команды, которые попадут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, принимая во внимание турнирную таблицу на тот момент, когда соответствующая лига была приостановлена. Таким образом, если УПЛ остановят насовсем, киевское «Динамо» не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места, а «Заря» получит путевку в квалификацию ЛЧ.

Европейский руководящий орган не будет участвовать в определении критериев для команд, которые выбывают и поднимаются в классе, позволяя соответствующим лигам выбирать свой собственный формат. Тем не менее, будет дан совет использовать те же критерии для определения чемпиона лиги.