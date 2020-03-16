Если турнир УПЛ остановят, Динамо не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места

«Шахтер» может быть объявлен чемпионом, а «Заря» получит путевку в ЛЧ

  • 16.03.2020 14:15
  • 403 просмотра
  • 4 комментария
Если турнир УПЛ остановят, Динамо не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места
© ФК Заря Луганск

Завтра, 17 марта, должно состояться заседание руководства Украинской Премьер-лиги. На нем, скорее всего, будет принято решение  о досрочном завершении сезона УПЛ.

Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции. После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры.

В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будет определено по текущей турнирной таблице.

Киевское «Динамо» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице, так как при равенстве очков уступает «Заре» по личным встречам. Донецкий «Шахтер» может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.

При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будут представлять «Шахтер» и «Заря», а «Динамо» сыграет в Лиге Европы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Aleks04
      Aleks04, 16.03.2020 14:21
    0
    А чего бы не попробовать Зарю? Хочется уже какого-то разнообразия, а то из года в год ДК обсыпается в ЛЧ
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 16.03.2020 14:20
    0
    Вот это попандос
    Ссылка
    BROOKS
      BROOKS, 16.03.2020 14:20
    +2
    Пусть хоть Заря попробует силы в ЛЧ, потому что от ДК все-равно толку нет.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.03.2020 14:17
    +2
    я - за!
    Ссылка
    BROOKS
      BROOKS, 16.03.2020 14:20
    +2
    Пусть хоть Заря попробует силы в ЛЧ, потому что от ДК все-равно толку нет.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.03.2020 14:17
    +2
    я - за!
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 16.03.2020 14:21
    0
    А чего бы не попробовать Зарю? Хочется уже какого-то разнообразия, а то из года в год ДК обсыпается в ЛЧ
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 16.03.2020 14:20
    0
    Вот это попандос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности