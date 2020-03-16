Если турнир УПЛ остановят, Динамо не попадет в Лигу чемпионов с 3-го места

Завтра, 17 марта, должно состояться заседание руководства Украинской Премьер-лиги. На нем, скорее всего, будет принято решение о досрочном завершении сезона УПЛ.

Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции. После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры.

В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будет определено по текущей турнирной таблице.

Киевское «Динамо» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице, так как при равенстве очков уступает «Заре» по личным встречам. Донецкий «Шахтер» может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.

При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будут представлять «Шахтер» и «Заря», а «Динамо» сыграет в Лиге Европы.