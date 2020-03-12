Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта

В следующий вторник, 17 марта УЕФА планирует провести собрание, на котором будут обсуждаться шаги организации в связи с распространением коронавируса.

Собрание пройдет в режиме видеоконференции. На нем будут присутствовать представители всех 55 стран-членов УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и лиг, представители FIFPro.

На конференции будут обсуждать дальнейшую судьбу всех национальных и международных соревнований нынешнего сезона, а также судьбу Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может приостановить Лигу Европы.