Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта

В следующий вторник, 17 марта УЕФА планирует провести собрание, на котором будут обсуждаться шаги организации в связи с распространением коронавируса.
Собрание пройдет в режиме видеоконференции. На нем будут присутствовать представители всех 55 стран-членов УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и лиг, представители FIFPro.
На конференции будут обсуждать дальнейшую судьбу всех национальных и международных соревнований нынешнего сезона, а также судьбу Евро-2020.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА может приостановить Лигу Европы.
Источник — УЕФА
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Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
А там внутри профи.
Особенно в Европе.
Я уверен в этом.
Все будет хорошо. Главное гигиена.
А там внутри профи.
Особенно в Европе.
Я уверен в этом.
Все будет хорошо. Главное гигиена.
Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
Это вид орви.
Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
Поэтому скоро придет тепло в Европу.
А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
Я не верю пока в перенос.
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Все будет хорошо
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Это другой Вирус.
Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
Это вид орви.
Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
Поэтому скоро придет тепло в Европу.
А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
Я не верю пока в перенос.
Серьезно?
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Серьезно?
Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
Серьезно?
Серьезно?
Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
Это вид орви.
Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
Поэтому скоро придет тепло в Европу.
А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
Я не верю пока в перенос.
Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
А там внутри профи.
Особенно в Европе.
Я уверен в этом.
Все будет хорошо. Главное гигиена.
А там внутри профи.
Особенно в Европе.
Я уверен в этом.
Все будет хорошо. Главное гигиена.
Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Все будет хорошо
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Это другой Вирус.
Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
Это вид орви.
Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
Поэтому скоро придет тепло в Европу.
А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
Я не верю пока в перенос.
Серьезно?
Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
Серьезно?
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