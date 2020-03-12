Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта

УЕФА планирует провести собрание

  • 12.03.2020 15:36
  • 1870 просмотров
  • 13 комментариев
Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта

В следующий вторник, 17 марта УЕФА планирует провести собрание, на котором будут обсуждаться шаги организации в связи с распространением коронавируса.

Собрание пройдет в режиме видеоконференции. На нем будут присутствовать представители всех 55 стран-членов УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и лиг, представители FIFPro.

На конференции будут обсуждать дальнейшую судьбу всех национальных и международных соревнований нынешнего сезона, а также судьбу Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может приостановить Лигу Европы.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
      dgurkis, 12.03.2020 16:38
    0
    Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    А некоторые негуманные команды ( при нынежнем международном психозе и ненависти мировых группировок) как бы не начали свой гибридный футбол ради победы. Кто даст гарантию? Может цивилизации пора поуметь и быть терпимее и толерантнее дру к другу. Может радикалов нужно уже на место в сунуть? Или до победногоконца будем? Нам ведь терять нечего. В е равно в дерме живем.Так чтоли?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 16:25
    0
    digsum, 12.03.2020 16:12
    Ну так профи и говорят, что пора завязывать. УЕФА не могло повестись на вбросы, разводы или обычную панику. Им оттуда виднее.
    Так пока УЕФА не ведется
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 16:12
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 16:09
    Ещё раз мы обычные комментаторы.
    А там внутри профи.
    Особенно в Европе.
    Я уверен в этом.
    Все будет хорошо. Главное гигиена.
    Ну так профи и говорят, что пора завязывать. УЕФА не могло повестись на вбросы, разводы или обычную панику. Им оттуда виднее.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 16:09
    0
    digsum, 12.03.2020 16:04
    Технологии - это когда вакцина изобретается в кратчайшие сроки. Но ее нет. А знания как убить вирус в 1919 и в 2020 примерно одинаковые - нулевые. ВИЧ до сих пор не побороли, с помощью антиретровирусной терапии понижают его количество в крови, но таблетки пить всю жизнь.
    Ещё раз мы обычные комментаторы.
    А там внутри профи.
    Особенно в Европе.
    Я уверен в этом.
    Все будет хорошо. Главное гигиена.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 16:04
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 15:59
    Учитывая что сейчас команды практически не тренируются. То бег ограничен.
    Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
    Технологии - это когда вакцина изобретается в кратчайшие сроки. Но ее нет. А знания как убить вирус в 1919 и в 2020 примерно одинаковые - нулевые. ВИЧ до сих пор не побороли, с помощью антиретровирусной терапии понижают его количество в крови, но таблетки пить всю жизнь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:59
    0
    digsum, 12.03.2020 15:58
    Не будет. Есть много исследований, где показано, что чрезмерный бег снижает иммунитет
    Учитывая что сейчас команды практически не тренируются. То бег ограничен.
    Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 15:58
    +1
    Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    Давайте логически подумаем.
    Это вид орви.
    Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
    Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
    Поэтому скоро придет тепло в Европу.
    А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
    Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
    Я не верю пока в перенос.
    Не будет. Есть много исследований, где показано, что чрезмерный бег снижает иммунитет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:57
    0
    digsum, 12.03.2020 15:53
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Вы же понимаете сейчас 2020 год не 1919.
    Все будет хорошо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    0
    digsum, 12.03.2020 15:53
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Но это не Испанка.
    Это другой Вирус.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    0
    Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    Давайте логически подумаем.
    Это вид орви.
    Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
    Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
    Поэтому скоро придет тепло в Европу.
    А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
    Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
    Я не верю пока в перенос.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 15:53
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    +3
    Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    0
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    +3
    Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 15:58
    +1
    Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    Давайте логически подумаем.
    Это вид орви.
    Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
    Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
    Поэтому скоро придет тепло в Европу.
    А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
    Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
    Я не верю пока в перенос.
    Не будет. Есть много исследований, где показано, что чрезмерный бег снижает иммунитет
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.03.2020 16:38
    0
    Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    А некоторые негуманные команды ( при нынежнем международном психозе и ненависти мировых группировок) как бы не начали свой гибридный футбол ради победы. Кто даст гарантию? Может цивилизации пора поуметь и быть терпимее и толерантнее дру к другу. Может радикалов нужно уже на место в сунуть? Или до победногоконца будем? Нам ведь терять нечего. В е равно в дерме живем.Так чтоли?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 16:25
    0
    digsum, 12.03.2020 16:12
    Ну так профи и говорят, что пора завязывать. УЕФА не могло повестись на вбросы, разводы или обычную панику. Им оттуда виднее.
    Так пока УЕФА не ведется
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 16:12
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 16:09
    Ещё раз мы обычные комментаторы.
    А там внутри профи.
    Особенно в Европе.
    Я уверен в этом.
    Все будет хорошо. Главное гигиена.
    Ну так профи и говорят, что пора завязывать. УЕФА не могло повестись на вбросы, разводы или обычную панику. Им оттуда виднее.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 16:09
    0
    digsum, 12.03.2020 16:04
    Технологии - это когда вакцина изобретается в кратчайшие сроки. Но ее нет. А знания как убить вирус в 1919 и в 2020 примерно одинаковые - нулевые. ВИЧ до сих пор не побороли, с помощью антиретровирусной терапии понижают его количество в крови, но таблетки пить всю жизнь.
    Ещё раз мы обычные комментаторы.
    А там внутри профи.
    Особенно в Европе.
    Я уверен в этом.
    Все будет хорошо. Главное гигиена.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 16:04
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 15:59
    Учитывая что сейчас команды практически не тренируются. То бег ограничен.
    Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
    Технологии - это когда вакцина изобретается в кратчайшие сроки. Но ее нет. А знания как убить вирус в 1919 и в 2020 примерно одинаковые - нулевые. ВИЧ до сих пор не побороли, с помощью антиретровирусной терапии понижают его количество в крови, но таблетки пить всю жизнь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:59
    0
    digsum, 12.03.2020 15:58
    Не будет. Есть много исследований, где показано, что чрезмерный бег снижает иммунитет
    Учитывая что сейчас команды практически не тренируются. То бег ограничен.
    Поверьте у каждого топ клуба лучшие врачи. Методики, питание. Плюс технологии.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:57
    0
    digsum, 12.03.2020 15:53
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Вы же понимаете сейчас 2020 год не 1919.
    Все будет хорошо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    0
    digsum, 12.03.2020 15:53
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Но это не Испанка.
    Это другой Вирус.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:56
    0
    Dinamo-fan, 12.03.2020 15:46
    А как тогда поступать с командами, в которых будут обнаружены больные? Один игрок Юве уже заражен. Играть в обстановке, когда команда может сняться в любой момент потому, что есть риск заражения - это не турнир, а лотерея.
    Не говоря уже о трудностях с перелетом в связи с возможным закрытием границ.
    Давайте логически подумаем.
    Это вид орви.
    Он лечится. По идеи и логики спортсмен имеет очень сильный иммунитет.
    Вряд ли у Ругани сахарный диабет.
    Поэтому скоро придет тепло в Европу.
    А так как Италия кроме Милана Бергамо и севера это Субтропики. То все будет хорошо.
    Поверьте там люди умнейшие. Они уже посчитали сколько теряют.
    Я не верю пока в перенос.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 15:53
    0
    Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    Посмотри на родственника (70 или 80% совпадения) коронавируса - испанку. Она бушевала 18 месяцев и плевать ей было на лето. Исчезла так же как и появилась, выкосив 40 млн человек в 1919 году, просто потому что достигла всех целей среди людских особей.
    Без зрителей играть можно, только что это за соревнования, если все команды не смогут играть в полном составе и полную силу? Заболевшие среди спортсменов уже есть и будут еще.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 15:40
    0
    Мое мнение играть без зрителей. Июнь придет, пойдет резкий спад. И без денег останется УЕФА?
    Серьезно?
    Ссылка
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