УЕФА может приостановить Лигу Европы

Второй по значимости клубный турнир под угрозой остановки

  • 12.03.2020 15:04
  • 1477 просмотров
  • 2 комментария
УЕФА может приостановить Лигу Европы

Сейчас УЕФА рассматривает возможность приостановления Лиги Европы из-за коронавируса.

УЕФА опасается распространения болезни среди игроков и тренеров команд. Вчера коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Два европейских топ-чемпионата, Серия А и Ла Лига, уже приостановлены, а матчи итальянских клубов в Лиге Европы, «Интера» и «Ромы», сегодня не состоятся.

Матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы на выезде против «Вольфсбурга» также пройдет без зрителей.

Все матчи Лиги Европы, которые должны состояться сегодня, пройдут по плану. Судьба матчей на следующей неделе под вопросом.

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Источник — Sky Sport Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 12.03.2020 15:33
    0
    Захворів гравець команди, яка виступає в ЛЧ, а призупиняти збираються ЛЄ? Логічно було б або призупинити усі змагання під егідою УЄФА, або просто не втручатися.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 15:23
    0
    За все 60 лет существования еврокубков, ни раз их не останавливали, если я не ошибаюсь и тут такой звиздец
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 12.03.2020 15:33
    0
    Захворів гравець команди, яка виступає в ЛЧ, а призупиняти збираються ЛЄ? Логічно було б або призупинити усі змагання під егідою УЄФА, або просто не втручатися.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 15:23
    0
    За все 60 лет существования еврокубков, ни раз их не останавливали, если я не ошибаюсь и тут такой звиздец
    Ссылка
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