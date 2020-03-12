УЕФА может приостановить Лигу Европы

Сейчас УЕФА рассматривает возможность приостановления Лиги Европы из-за коронавируса.

УЕФА опасается распространения болезни среди игроков и тренеров команд. Вчера коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Два европейских топ-чемпионата, Серия А и Ла Лига, уже приостановлены, а матчи итальянских клубов в Лиге Европы, «Интера» и «Ромы», сегодня не состоятся.

Матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы на выезде против «Вольфсбурга» также пройдет без зрителей.

Все матчи Лиги Европы, которые должны состояться сегодня, пройдут по плану. Судьба матчей на следующей неделе под вопросом.